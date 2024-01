Pré-carnaval em Curitiba: blocos agitam no fim de semana; veja locais e horários

O bloco Sai do Armário e Me Dei Bem fará o trajeto a partir das 14h30 de sábado (20). A concentração é no Paço da Liberdade e, em seguida, os foliões seguem pela Praça Tiradentes, Rua do Rosário, até o Largo da Ordem. Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) darão apoio durante o deslocamento.

Também às 14h30 do dia 20, o bloco Ela Pode Ela Vai se concentra em frente ao Cavalo Babão e desce o Largo da Ordem até a Rua São Francisco, 50. Para a travessia segura das pessoas, será feito um bloqueio da Rua São Francisco pela equipe da Setran durante a passagem.

O bloco Aroeira fará o trajeto a partir das 18h. O deslocamento será do Paço da Liberdade até o Largo da Ordem, via Praça Tiradentes. Agentes da Setran darão apoio durante o deslocamento.

O último bloco que irá se deslocar pelo Centro de Curitiba durante o sábado (20) será o Bloco Burlesco Cachorras. A concentração se dará a partir das 17h, na Avenida Jaime Reis, 396. A partir das 20h o bloco seguirá para as Ruínas de São Francisco. Agentes da Setran darão apoio durante a passagem dos foliões no período da noite.

Blocos de domingo (21)

No domingo, às 16h, o Bloco Afro Pretinhosidade fará suas comemorações a partir da Praça Tiradentes. Os foliões seguem até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, em frente ao Cavalo Babão. Agentes da Setran darão apoio durante o deslocamento.

Também às 16h, o Bloco de Pífanos fará sua festa. A concentração será no Bebedouro do Largo da Ordem e, em seguida, o bloco caminhará até a Praça 19 de Dezembro pelas ruas São Francisco e Riachuelo. As ruas serão bloqueadas para segurança dos participantes.

Demais blocos

As outras apresentações de pré-carnaval que ocorrem ao longo deste fim de semana (20 e 21) apenas contarão com monitoramento de trânsito, já que não haverá interferência do tráfego de veículos. Os blocos são independentes e a Prefeitura de Curitiba faz apenas a infraestrutura de apoio.

Linhas de ônibus

Devido ao fechamento da Avenida Jaime Reis – Ruínas de São Francisco para a realização do Pré-Carnaval do Bloco Burlesco Cachorras, a partir das 17h, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informa ajustes nos itinerários das seguintes linhas: 901 – Santa Felicidade, 965 – São Bernardo, 967 – Júlio Graf, 972 – Jardim Itália e 979 – Turismo.

Para mais informações sobre os desvios de cada linha CLIQUE AQUI.

