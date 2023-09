O pizzaiolo curitibano Daniel Mocellin, fundador da Pizzaria da Mathilda, está no primeiro reality show de pizzas da TV brasileira. O programa ‘Que Bela Pizza!’, da GNT, com a participação de Daniel, vai ao ar sexta-feira (22) às 22h, comandado pela apresentadora e humorista Dani Calabresa.

A atração segue o formato de outros realities do GNT. Cada episódio é fechado, trazendo três pizzaiolos que competem em um tema surpresa, revelando ao final um vencedor.

Dani Calabresa. Foto: Divulgação/Adalberto de Melo Pygmeu



Os jurados são a consultora gastronômica Danni Camilo e o chef Fellipe Zanuto, da cantina A Pizza da Mooca, que ficou em 85o lugar entre as melhores pizzarias do mundo, segundo o guia 50 Top Pizza World.

“Eu nunca imaginei aparecer na TV por causa do trabalho que eu escolhi pra minha vida, muito menos participar de algo tão importante assim”, revela Daniel Mocellin.

Autodidata

Daniel aprendeu a fazer o tradicional estilo napolitano de pizza assistindo vídeos e produzindo muitas massas, ao longo de meses estudando insumos, processos e métodos de preparo. O formato napolitano exige diversas características próprias, do tamanho à fermentação de massa. Criado em Nápoles, no século XVIII, o estilo é considerado patrimônio imaterial da humanidade, e apesar da fama, é pouco difundido no Brasil. “Quando comi pela primeira vez uma pizza napolitana, vi que não era nada parecido com o que eu já tinha provado”, conta o pizzaiolo.

Em 2020, Mocellin abriu a primeira unidade da Pizzaria da Mathilda, na agitada Avenida Vicente Machado, no Centro de Curitiba. Mesmo com a pandemia, conseguiu conquistar um público fiel – tanto que três anos depois, já são três unidades da rede na cidade. O formato individual e os sabores, que equilibram tradição e criatividade, com pizzas clássicas ao lado de criações originais no cardápio, destacam o conceito original da marca.

O reality show ‘Que Bela Pizza!’, da GNT, com a participação do pizzaiolo curitibano vai ao ar nesta sexta-feira, 22 de setembro, a partir das 22h. Depois, estará disponível para assinantes dos pacotes Globoplay + GNT.

