Nestes dias frios, já pensou em chegar no seu bar ou restaurante preferido e ganhar uma porção bem quentinha de pinhão cozido como cortesia da casa? É o que vem acontecendo em Curitiba há cerca de duas semanas, desde que o cozinheiro e colunista do Bom Gourmet Rui Morschel lançou em seu Instagram o desafio #TemPinhãoRuizão.

Após uma recente viagem à Espanha, Rui voltou encantado com a cultura das tapas, típica do país: ao pedir uma cerveja, ele imediatamente recebeu, sem pedir, uma mini porção de azeitonas para acompanhar. O gesto se repetiu a cada novo pedido de bebida alcoólica, em 100% dos estabelecimentos espanhóis visitados por ele. “Além de impressionado, eu fiquei encantado. É a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso no que vivi lá de gastronomia, principalmente na Espanha. Me marcou muito”, conta o cozinheiro.

O encantamento foi tanto, que ele resolveu desafiar os bares e restaurantes de Curitiba a fazerem o mesmo, porém valorizando um ingrediente que define a identidade cultural do Paraná: o pinhão. Sob a hashtag #TemPinhãoRuizão o movimento, iniciado por Rui no dia 4 de julho, hoje já conta com 20 estabelecimentos participantes (veja lista abaixo). “Está sendo maravilhoso. No início, eu convidei empresários conhecidos e até amigos meus que valorizam essa questão do ingrediente local e que eu tinha certeza que iriam topar. A partir disso, começaram a surgir mais pessoas que gostaram da ideia, me perguntando como poderiam participar”, explica.

Para o colunista, além da hospitalidade, o desafio #TemPinhãoRuizão contribui para a valorização da gastronomia local, que tem ido bem além da cortesia de pinhão cozido. Alguns restaurantes aderiram ao movimento incluindo no cardápio novas criações especiais à base de pinhão. É o exemplo do Olivença Cozinha Ibérica, que até o final deste mês oferece uma tapa de pinhão com bacalhau e crocante de jamón como cortesia aos clientes que chegam para almoçar ou jantar.

“Todos os que estão dentro desse movimento entendem o valor de posicionamento de marca como um restaurante que valoriza a cultura local e com uma atitude simples. Para que vire um cultura, os empresários têm de começar a enxergar isso não como um custo, mas como um investimento para agradar mais seus clientes, tornar a experiência melhor e fazer com que as pessoas se lembrem disso”, conclui o criador da iniciativa.

Confira a lista de restaurantes participantes do desafio #TemPinhãoRuizão:

Bek’s Bar

Rua Brasílio Itiberê, 3645, Água Verde. Horários: terça-feira, das 16h30 às 23h; quarta-feira, das 16h30 à 1h30; quinta-feira, das 16h30 à 1h; sexta e sábado, das 16h30 às 2h; domingo e segunda, fechado. @beksbarcwb

Bar CanaBenta

Rua Itupava, 1431, Alto da XV. Horários: de segunda a quinta-feira, das 17h às 22h30; sexta-feira, das 17h às 23h30; sábado, das 12h às 23h40; domingo, das 12h às 22h40. @canabenta

Cantina do Délio

Rua Itupava, 1094, Alto da XV. Horários: de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h e das 18h à 0h; sábado, das 11h às 16h e das 18h à 0h; domingo, das 11h às 16h.

Rua Teixeira Coelho, 255, Batel. Horários: de terça a sexta-feira, das 11h às 15h e das 18h às 23h; sábados, das 11h às 16h e das 18h à 0h; domingo, das 11h às 16h. @cantinadodelio

Choppinho

Rua José Sabóia Cortês, 251, Centro Cívico. Horários: de terça a sexta-feira, das 17h às 23h30; sábado, das 14h às 23h30; domingo, das 14h às 22h30. @choppinhooficial

Choripan Getúlio

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3777, Vila Izabel. Horários: de terça a quinta-feira, das 17h30 às 23h; sexta, das 16h30 à 0h; sábado, das 14h30 à 0h; domingo, das 14h30 às 21h45. @choripan.getulio

Jipe Bar

Rua Secondo Tedeschi, 36, Ahú. Horários: quarta-feira a sábado, das 18h às 23h. @jipebarcwb

La Mafia Trattoria

Rua Desembargador Motta, 2601, Centro. Horários: segunda-feira a sábado, das 18h às 23h45. @lamafiacuritiba

Limoeiro Casa de Comidas

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669, Tarumã. Horários: de terça-feira a domingo, das 11h30 às 15h30. @limoeiro.casa.de.comidas

Nosso Boteco

Rua Vicente Ciccarino, 669, Boa Vista. Horários: de terça a sexta-feira, das 15h às 22h; sábado, das 11h às 18h. @nossobotecoboavista

Olivença Comida Ibérica

Rua Paulo Gorski, 1309. Mossunguê. Horários: terça a quinta-feira, das 17h às 22h; sexta-feira e sábado, das 12h às 23h; domingo, a partir das 12h. @olivencacomidahiberica

A Ostra Bêbada

Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95, Centro. Horários: de terça-feira a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 17h. @aostrabebada

Pastelaria Curitiba

Mercado Municipal de Curitiba — Avenida Sete de Setembro, 1865, Centro. Horários: terça-feira a sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 13h. @pastelariacuritiba

Pastelaria Benê

Avenida Presidente Kennedy, 2062, Rebouças. Horários: terça a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 17h às 22h30; sexta-feira e sábado, das 12h às 15h30 e das 17h às 23h. @pastelariabene

Quintana Gastronomia

Avenida Batel, 1440, Batel. Horários: segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30; sábado e domingo, das 11h30 às 15h30. @quintanagastronomia

Quitutto GastroPub

Avenida dos Estados, 481, Água Verde. Horários: terça a sexta-feira, das 17h às 23h; sábado, das 11h45 às 23h; domingo, das 11h45 às 16h. @quitutto

Sambiquira

Rua Visconde do Rio Branco, 1199, Centro. Horários: segunda a quinta-feira, das 12h às 22h30; sexta-feira e sábado, das 12h às 23h. @sambiquiracuritiba

