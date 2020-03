“Enfrente ou então em frente”, “Vocês não estão sozinhos”, “Para aquecer o coração”. Foi nessa onda de boas vibrações em um momento tão tenso que profissionais de dois hospitais de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, ganharam ainda mais forças para seguir o difícil trabalho em tempos de pandemia do coronavírus.

Uma petiscaria da cidade resolveu unir frases de incentivo escritas pela própria comunidade aos lanches enviados à equipe hospitalar entre o último domingo (22) e segunda-feira (23). O resultado? Muita emoção, o mesmo sentimento que funcionários do Hospital de Clínicas tiveram ao receber pizzas em outra ação para espalhar o bem.

“O fato de saber que tem pessoas preocupadas com você foi muito emocionante. Quando chegou o motoboy disse que tinha bilhetes e petiscos. Já estava emocionada, pois era a única que sabia. Foi uma atitude muito bonita. A gente da área da saúde fica na linha de frente e cada bilhete era uma surpresa que nos enchia de ânimo e força de vontade”, contou Danielle Cequinel, enfermeira supervisora do plantão do Hospital do Rocio. Danielle era a única que sabia da surpresa, mas não tinha ideia de que seria algo tão emocionante.

Foto: Arquivo Pessoal.

Quem teve a ideia foi Carlos Berton, que junto com a equipe e o sócio Tiago Andrade, do Friends & Fish, deu andamento na ideia que emocionou tantos funcionários do hospital. A iniciativa veio depois que ele percebeu vários amigos mais tristes por causa de toda a questão do coronavírus. “Pedi para as pessoas escreverem cartinhas para mandarmos ao hospital. Em questão de minutos já tínhamos mais de 100”, contou o empresário proprietário da petiscaria Friends n Fish. Um detalhe das cartinhas é que todas tinham nome, idade e profissão, para que os funcionários vissem que se tratava de algo real. “Foi incrível, queríamos alimentar a barriga e o coração”, completou Carlinhos.

O resultado da ação teve efeito imediato nas redes sociais. “Em meio à tensão, um carinho, um mimo, umas palavras de conforto e força. Agradeço de coração a todos. Deus os abençoe”, disse, no Facebook, uma pessoa que recebeu a mensagem de incentivo do restaurante.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).