A Pedreira Paulo Leminski será transformada para receber shows, lives, cinema e diversos eventos durante a pandemia do coronavírus. Tudo será feito no modelo drive-in, para que as pessoas não precisem sair do seu carro para curtir a festa, sem desrespeitar o distanciamento social.

O projeto terá o nome de “Planeta Drive-In”, organizado pela empresa Planeta Brasil Entretenimento. A data de início ainda não foi divulgada, mas a sessão de cinema será o primeiro evento na Pedreira, com sessões programadas de quinta a domingo, em dois horários: 19h30 e às 22h. A data de lançamento e os valores de ingresso serão divulgados em breve.

“A experiência do Planeta Drive-in será única: em seus carros, as pessoas terão à disposição uma atração vintage, mas com tecnologia de última geração, que permite exibição de filmes na maior tela de cinema da cidade em resolução 4K”, explica o diretor da Planeta Brasil Entretenimento, Patrik Cornelsen. O telão terá 162m² e o público precisará sintonizar na rádio FM uma estação para ter acesso ao áudio.

“Toda a infraestrutura de serviços, acessos e interações foi construída visando estabelecer um alto nível de confiança do público em relação as medidas de contenção da covid-19”, reforça Cornelsen.

A entrada será pela bilheteria do Parque das Pedreiras e os ingressos deverão ser adquiridos antecipadamente por meio um aplicativo específico e validados no local sem sair do carro. A capacidade do local será de 117 carros, com distância mínima demarcada.

“Alinhada às principais tendências do entretenimento na atualidade, a maior arena natural do mundo possui as condições ideais para realizar grandes eventos reunindo apenas 2% de sua capacidade de público total”, projeto o diretor do Parque das Pedreiras, Helinho Pimentel.

Além disso, a organização promete também promover ações sociais para ajudar no combate ao coronavírus, como arrecadação de itens para pessoas em situação de vulnerabilidade e instituições do terceiro setor.

O sistema drive-in não é novo. Na realidade, é um modelo antigo, e era comum nos anos 60, com os cinemas nos carros. Agora, o drive-in já está implementado em diversas cidades do país como forma de entretenimento. Em Curitiba, o Madalosso também já anunciou que fará sessões de cinema drive-in, com direito a tradicional polenta frita no lugar da pipoca.

Já a Pedreira segue como palco do projeto Pedreira do Bem, que recebe doação de alimentos não perecíveis que estão destinados para instituições de caridade de Curitiba. A coleta foi prorrogada até o dia 24 de maio.

