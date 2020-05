Se você curte um bom filme, já deve ter visto películas com sequências que mostram carros em frente a uma grande tela de cinema, com espectadores comendo pipoca e tomando refrigerante.

O que antes era apenas uma imagem projetada no ecrã, vai virar realidade em Curitiba sob a curadoria do Madalosso, que em breve abre seu amplo estacionamento em Santa Felicidade para receber clientes em seus carros para assistirem a filmes. A ideia foi inspirada em ações em países como Estados Unidos e Dinamarca, que resgataram o drive-in durante a pandemia de coronavírus.

No menu, em vez de pipoca vai ter polenta frita e bebidas à escolha do cliente, que serão vendidos online. E em vez de pagar ingresso, as pessoas serão convidadas a colaborar em uma campanha solidária, que ainda está sendo desenhada pela equipe.

De acordo com um dos sócios do Madalosso, Lorenzo Madalosso, faltam apenas fechar convênios com autoridades para canalizar as doações de alimentos e, enfim, começar as sessões. “Acreditamos que seja um modo seguro de oferecer um pouco de lazer com segurança durante a quarentena”, diz o empresário.

Para reduzir ao máximo qualquer possibilidade de contaminação pelo coronovírus, será impedida a saída dos ocupantes dos carros, a não ser que seja para ir ao toalete. “Vamos equipar os banheiros com tapete desinfetante para as solas de sapato e só poderá entrar uma pessoa por vez. Também estamos instalando torneiras com sensor”.

Além do drive-in, o Madalosso está investido em outras frentes, como adesão aos sistema de delivery e takeaway, que deverá ser mantido mesmo após a pandemia. Para atender nos dois sistemas, o restaurante também está criando um aplicativo próprio para atender o Velho e Novo Madalosso. “Até o final do mês, estas novidades devem estar disponíveis aos clientes”.

Nova marca

O Madalosso está de cara nova. Inaugurado em 1963, o tradicional restaurante italiano de Santa Felicidade, que inclui as unidades Velho e Novo Madalosso, agora passa a se chamar Família Madalosso, com direito a nova identidade visual e com um conceito familiar focado não apenas no grupo que conduz os negócios, mas que inclui funcionários e comensais.

De acordo Lorenzo Madalosso, a ideia de incluir o conceito de família no nome dos restaurantes já existia antes da pandemia, mas o momento de isolamento social acabou sendo decisivo para o lançamento.

O momento em que estamos é de alta valorização da família e a gente percebe, depois de tantos anos, que a gente não é simplesmente empresa. A gente é uma grande família, que inclui funcionários e clientes”, diz Lorenzo. Ele lembra que alguns colaboradores estão no negócio há quase 50 anos e que há clientes que frequentam o Madalosso desde que o local foi inaugurado.

“Mais do que um restaurante especializado em servir comida italiana, o Madalosso, inaugurado há quase 60 anos, tornou-se atração turística de Curitiba. Antes da pandemia, era comum ver grandes grupos chegando ao endereço de Santa Felicidade para comer polenta, frango prensado e massas.

“Estamos adaptando o restaurante para a nova realidade, com foco especialmente na segurança dos nossos funcionários e clientes”, garante Lourenço.

O Velho Madalosso foi reaberto na última sexta-feira (1º) com mais espaçamento entre as mesas, álcool em gel, distribuição de máscaras para quem, porventura, esqueça a sua em casa. “Também estamos adaptando banheiros para que o cliente tenha o mínimo de contato com qualquer superfície”. Quanto ao Novo, a família ainda estuda o momento mais oportuno para a reabertura.

