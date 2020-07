A novidade do Bom Gourmet já está no ar! A partir desta quarta-feira (8), está disponível no aplicativo de delivery Vina o cardápio especial do Pedido Bom Gourmet. São 42 opções de pratos de 21 restaurantes. O projeto é uma parceria do Bom Gourmet com o aplicativo de delivery curitibano Vina (que leva esse nome porque por essas bandas “não exite salsicha”), recém lançado na capital.

Cada restaurante tem duas opções de pratos por R$ 29,90 cada (mais entrega), de 8 a 20 de julho. A cada prato pedido pelo evento, o cliente ganha uma long neck da Stella Artois. Para fazer o seu Pedido Bom Gourmet, basta baixar o aplicativo Vina ou acesse o site www.vaidevina.com.br.

A maioria tem pratos é composta por uma proteína e um acompanhamento, que variam entre risotos, massas, polenta e arroz com toque oriental. Mas também há opções de pratos únicos, como lasanhas e ceviches. Entre as proteínas, tem carne vermelha, como mignon, cortes suínos e peixes, incluindo o salmão. Há também opções sem carne.

Muitos chefs criaram pratos exclusivos para a ação, outros colocaram opções que já estão no menu do restaurante, mas pelo preço especial da promoção do Bom Gourmet. Os menus ficam disponíveis pelo período determinado e são trocados todo mês. O horário de disponibilidade dos pratos do Pedido (se são vendidos para almoço ou jantar), constam no aplicativo, de acordo com cada restaurante.

O Vina aceita as bandeiras MasterCard, Visa, Elo, American Express, Aura, Banescard, DinnersClub, Discover, Hipercard, Hiper, JCB. A taxa de entrega começa em R$ 8 para os primeiros 4 km.

Confira os restaurantes participantes da Pedido Bom Gourmet de julho:

Anarco Restaurante Batel

Anarco Restaurante Mercado Municipal

Armazém 71

Cabaña Montefusco

Caliceti di Bologna

Cantina Famiglia Fadanelli

Carlo Ristorante

Curry Pasta

Ernesto Ristorante

Euro Bistrô Restaurante

Funiculare

Gianfranco Massas

La Cocina Gastronomia e Eventos

La Máfia Trattoria

La Vaca Steakhouse

Limoeiro Casa de Comidas

Nuu Nikkei

Officina Restô Bar

Ox Room Steakhouse

Pata Negra

Thai Restaurante

O Pecorino Bar & Trattoria teve sua participação cancelada. Por determinação do governo que fechou estabelecimentos (incluindo os shoppings) por 14 dias, o restaurante não poderá atender, nem mesmo por delivery, por estar no Shopping Mueller.

