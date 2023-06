Parada do orgulho LGBTI+ acontece neste domingo em Curitiba

Dez anos após a legalização do casamento homoafetivo no Brasil, Curitiba terá a 6ª Marcha Pela Diversidade. Neste ano, a ação celebra o orgulho LGBTI+ e homenageia ativistas locais, como Helizianne Newton, Márcio Marins e Marcela Prado. O evento acontece neste domingo (25), com concentração às 10h, na Praça da 19 de Dezembro. O trajeto segue pela Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salette.

A estrutura conta com dois trios e um palco principal, com apresentações de cantores e Djs ligados à causa, como Yasmin Carraroh, Tinna Simpsom, Batuque das Minas, Janine Mathias, Pagode da Sasa, Divas Curitiba, Brigitte Beaulieu e DJ Alekys, entre outros artistas da diversidade.

