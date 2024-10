Oktoberfest da Rua 24 Horas tem promoções especiais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O clima de Oktoberfest tomou conta da Rua 24 Horas, ponto turístico da região central da cidade. O ambiente ganhou uma decoração especial com 100 metros de bandeiras nas cores da Alemanha, criando uma atmosfera que remete a tradicional festa alemã que é replicada em todo mundo. E para celebrar a data, durante todo este mês de outubro, o local vai oferecer comidas típicas, chope e promoções especiais, para os curitibanos e turistas.

No Bávaro Bar e Restaurante, que opera na Rua 24 Horas, o menu exclusivo conta com pratos que remetem à tradição alemã, como o Eisbein, joelho de porco cozido acompanhado de salada fresca e arroz de legumes; e o Schnitzelpfanne, uma chapa de schnitzel com batata rústica e pão de alho artesanal.

Outras opções incluem o Mettbrötchen, popularmente conhecido como Carne de Onça; o Fischbrötchen, sanduíche de tilápia com molho tártaro; e o Käsespätzle, uma versão com penne e queijo derretido, finalizado com cebola crocante.

+ Veja também: Carne de onça e Barreado na lista das piores comidas do Brasil?

“A Oktoberfest é uma festa muito celebrada na cidade, e o Bávaro tem orgulho de proporcionar uma experiência gastronômica que aproxima as pessoas da culinária alemã tradicional. Queremos que os clientes aproveitem essa imersão cultural através dos nossos pratos e bebidas”, comenta Luiz Breda, proprietário do Bávaro, uma das principais operações da Rua 24 Horas.

Além do Bávaro, diversos outros empreendimentos gastronômicos da Rua 24 Horas estão com promoções especiais para o período da Oktober.

Trio de Curitiba escala negócio após investir na paixão por discos raros e colecionáveis

O Grazie! Caffè, por exemplo, vai servir o tradicional Eiskaffee, uma bebida típica alemã à base de café gelado com sorvete de baunilha e chantilly. Até mesmo o Yutaka Restaurante, focado em gastronomia oriental, promete promoções especiais. Propondo uma harmonização completa, bares do ponto turístico vão servir chopes artesanais, incluindo IPA e pilsen, além de opções de vinho branco e tinto.

Para além da gastronomia, a Oktober da Rua 24 Horas tem promoções de lojas do endereço, que atuam em diversos segmentos. São descontos em marcas selecionadas, ofertas de smartphones, acessórios, cosméticos, entre outros. A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar (s/n), no Centro de Curitiba, com atendimento das 9h às 24h.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram