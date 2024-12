Novo parque de Curitiba terá escultura mitológica romana. Onde será?

Curitiba terá mais um espaço verde com a construção do Parque Colinas do Abranches. A nova área de lazer está sendo implantada entre o Parque das Nascentes do Belém e o Parque São Lourenço.

Conforme explica a prefeitura, o espaço auxiliará na contenção das enchentes do Rio Belém, reduzindo o assoreamento do lago do Parque São Lourenço e servindo como uma área de contenção natural de cheias.

O Parque Colinas do Abranches terá uma praça central, onde será instalada a escultura de Jano – divindade mitológica romana -, e contará ainda com a sede da Guarda Municipal e áreas de contemplação.

Confira as fotos do projeto: