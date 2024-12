Fusca é flagrado voando baixo na BR-277; Multa é presente de Natal pro “piloto”!

Durante quatro horas de fiscalização em único ponto da BR-277 em Curitiba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 132 veículos circulando em excesso de velocidade. Em um dos casos, um Fusca foi pego a 136 km/h pelo radar portátil. A atividade aconteceu na região do Parque Barigui, em um trecho com velocidade máxima de 80 km/h.

Apesar da velocidade máxima ser determinada nesse ponto, as placas estão sendo substituídas. Por isso os policiais estão adotando a regra geral de velocidade máxima de 110 km/h para automóveis, caminhonetes e motocicletas e 90 km/h para veículos pesados.

Entretanto, mesmo com um limite maior permitido temporariamente, as situações chamaram atenção da PRF. Além do Fusca, uma motocicleta foi flagrada circulando a 191 km/h. Para este caso, que excede a velocidade máxima permitida em 50%, a multa é de R$ 880,41, além da suspensão da carteira de habilitação do condutor.

Excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no Paraná

Existe uma ligação entre excesso de velocidade e as três principais causas de acidentes registrados pela PRF no Paraná. As duas principais – ausência de reação do condutor e reação ineficiente -, são reflexos da velocidade, não existindo mais tempo hábil para evitar o acidente. Já terceira causa mais frequente de acidentes é justamente o excesso de velocidade, de acordo com a PRF.