Novo parque em Curitiba vai homenagear a primeira-dama Margarita Sansone

O bairro Cachoeira, em Curitiba, ganhará um novo parque. Com aproximadamente 230 mil metros quadrados e variedade de fauna e flora, o local receberá o nome de Parque Manacá Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone, uma homenagem à falecida esposa do prefeito Rafael Greca, Margarita Sansone.

O futuro parque contará com sede da Guarda Municipal, sede da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) – responsável pela administração das atividades esportivas -, pista de caminhada, estacionamento, parquinhos infantis, áreas de estar e contemplação, equipamentos de ginástica, cancha de areia para beach tênis, quadra poliesportiva e cancha de areia.

Nas redes sociais, Greca agradeceu a homenagem e destacou que Margarita foi pioneira ao criar a Pousada de Maria para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, 12 anos antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor. Veja postagem abaixo.

Parquinho infantil do novo parque. Imagem: Divulgação/SMCS

“Quando o Parque ficar pronto e caminharem por estas trilhas, lembrem-se: o amor pode transformar o mundo. Assim como ela me ensinou, que este lugar inspire a todos a cultivar gestos de ternura e cuidado, espalhando humanidade por Curitiba e além. Viva Margarita! Viva a cidade que ela tanto amou!”, escreveu o prefeito em postagem.

Vejas as fotos:

Greca também citou que Margarita Sansone coordenou os grandes mutirões do Programa Tudo Limpo, que dava emprego aos moradores de regiões vulneráveis, e do programa Câmbio Verde, de troca de material reciclável por comida.

“Essa ideia de misturar os manacás, que tem as flores perfumadas e atraem as borboletas, é uma coisa que me faz muito bem. Quando eu e Margarita íamos às Cataratas do Iguaçu, a gente suava na descida do caminho das cataratas e as borboletas vinham em nós. A Margarita adorava ficar com os braços cheios de borboletas. E eu fiz vários retratos dela assim, cercada de borboletas de todas as cores”, contou o prefeito.