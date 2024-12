Novo supermercado da Grande Curitiba inaugura nesta semana; saiba onde

Na próxima sexta-feira (27) a rede de supermercados Jacomar fará a inauguração da 20ª loja. A unidade Joaquim Nabuco está localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e conta com mais de 3 mil m² de área total construída e 1.050 m² de área de vendas. No município, essa é a sexta unidade do grupo.

A nova loja gera 126 novos empregos diretos, com vagas para PCDs, jovens aprendizes e pessoas com mais de 50 anos. “Encerramos 2024 seguindo nosso plano de expansão e chegamos ao marco de 20 lojas. Para 2025, o Grupo Jacomar dará continuidade ao processo de ampliação do centro de distribuição, revitalização e padronização das lojas, além de mais investimentos em inovação e tecnologia”, afirma Harri Pankratz, presidente do Grupo Jacomar.

Mais sustentável e moderna

Com viés sustentável, a loja possui sistema de refrigeração com equipamentos

de última geração, menos poluentes e com menor gasto de energia. Foram instalados walk-in coolers, espécie de câmara frigorífica, com porta expositora de vidros duplos, que permite o reabastecimento rápido e oferece aos clientes variedade de bebidas geladas. Além disso, todo o sistema de climatizadores proporciona maior controle da temperatura interna, tanto no calor quanto no frio.

Todas as unidades de check out/caixas apresentam telas touchscreen para

autoatendimento do público. A unidade Joaquim Nabuco conta também com estacionamento, além de estacionamento auxiliar na Rua Rebouças.

O mercado terá horário de funcionamento de segunda à sábado, das 8h às 22h. Tradição do grupo, todas as lojas do Jacomar fecham aos domingos.

Semana de inauguração: atrações para toda a família

A inauguração acontece no dia 27 de dezembro, a partir das 10h, e terá uma

programação especial. Até o dia 4 de janeiro, quem passar pelo novo Jacomar localizado na Rua Joaquim Nabuco 880 conferirá atrações para toda a família.

Além do tradicional bolo de inauguração, será possível aproveitar esculturas oficinas com balões e pintura facial, carrinhos de algodão doce e pipoca para as crianças. Os adultos poderão participar de blitze com diversos brindes, além de degustação de produtos na loja.

Rede paranaense de supermercados tem 20 lojas

Com mais de 58 anos de história, a rede Jacomar atualmente conta com 20 lojas e 3 autopostos, distribuídos por Curitiba (9), São José dos Pinhais (6), Piraquara (2), Pinhais (1) e Fazenda Rio Grande (2).