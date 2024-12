Novos vereadores de Curitiba aquecem os motores em sessão preparatória para mandato

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) realizou a sessão preparatória para a instalação da 19ª legislatura, que acontecerá no dia 1º de janeiro. O evento serviu como um ensaio para a cerimônia de posse dos novos vereadores, que já foram diplomados pela Justiça Eleitoral.

Dos 38 parlamentares que tomarão posse, 20 estreiam na Casa, enquanto 18 foram reeleitos. A sessão foi presidida pelo vereador mais votado nas eleições de 2024, o jornalista Jasson Goulart (Republicanos), que obteve 21.684 votos. Ele comparou o momento a um programa piloto de uma nova série de TV.

Para secretariar a Mesa provisória, Goulart convidou a vereadora Indiara Barbosa (Novo), reeleita para seu segundo mandato e a mais votada no pleito de 2020.

Durante a sessão, os futuros vereadores entregaram suas declarações de bens e os diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral, documentos necessários para a posse. Vale lembrar que a cerimônia de diplomação, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) na última quinta-feira (19), marcou o fim do processo eleitoral.

Novos vereadores se preparam

Em votação simbólica, Rafaela Lupion (PSD) foi escolhida para fazer o pronunciamento em nome dos novos vereadores durante a sessão de instalação. Já o atual presidente da Casa, Marcelo Fachinello (Pode), fará o discurso em nome do Legislativo na solenidade de posse do prefeito Eduardo Pimentel e do vice Paulo Martins.

Os diplomados receberam um kit contendo o Guia Legislativo 2025 e o Guia Administrativo 2025, materiais elaborados pela instituição para apoiar o trabalho dos vereadores ao longo da próxima legislatura. Além disso, foram apresentados o roteiro dos trabalhos da sessão de instalação e as últimas orientações.

A Mesa provisória, formada por Jasson Goulart e Indiara Barbosa, será responsável por dirigir os trabalhos legislativos entre a sessão de instalação, em 1º de janeiro, e a posse dos membros da Mesa Diretora, no dia 2. Ambas as atividades terão início às 14 horas e serão transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara de Curitiba no YouTube.

Ensaio da posse: sessão preparatória reúne reeleitos e novos vereadores de Curitiba. (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

Quem são os novos vereadores de Curitiba?

A partir de 1º de janeiro de 2025, 20 das 38 cadeiras da Câmara de Curitiba terão como titulares estreantes no cargo. Os “novatos” serão: Andressa Bianchessi (União), Bruno Rossi (Agir), Bruno Secco (PMB), Camilla Gonda (PSB), Carlise Kwiatkowski (PL), Da Costa do Perdeu Piá (União), Delegada Tathiana (União), Fernando Klinger (PL), Guilherme Kilter (Novo), Jasson Goulart (Republicanos), João Bettega (União), Laís Leão (PDT), Lórens Nogueira (PP), Meri Martins (Republicanos), Olimpio Araujo Junior (PL), Professora Angela (PSOL), Rafaela Lupion (PSD), Renan Ceschin (Pode), Renata Bueno (PSD) e Tiago Zeglin (MDB) e Vanda de Assis (PT).

Vereadores reeleitos de Curitiba

Os 18 vereadores reeleitos para a 19ª legislatura da Câmara de Curitiba são Amália Tortato (Novo), Angelo Vanhoni (PT), Beto Moraes (PSD), Eder Borges (PL), Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), Hernani (Republicanos), Indiara Barbosa (Novo), Leonidas Dias (Pode), Marcelo Fachinello (Pode), Marcos Vieira (PDT), Nori Seto (PP), Pier Petruzziello (PP), Professor Euler (MDB), Serginho do Posto (PSD), Sidnei Toaldo (PRD), Tito Kuzma (PSD), Toninho da Farmácia (PSD) e Zezinho Sabará (PSD).