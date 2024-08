Margarita Sansone, 1ª dama de Curitiba, morre aos 79 anos

A primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone, morreu nesta terça-feira (20) aos 79 anos. Esposa do prefeito Rafael Greca, Margarita estava internada em estado grave no Hospital Marcelino Champagnat, na capital paranaense.

Na última sexta-feira (16), Greca fez uma postagem no próprio perfil das redes sociais confirmando que Margarita estava hospitalizada. O prefeito também pediu privacidade para a família no momento delicado.

“Com profundo pesar e meu coração curitibano dilacerado, cumpro o doloroso dever de comunicar a passagem de minha amada Margarita Elisabeth Pericás Sansone de Macedo. Que os Anjos e os Santos A acompanhem com cânticos de glória até a cidade Santa de Jerusalém. Que o bem infinito que ela desejou aos Curitibinhas, suas famílias e, principalmente, aos mais vulneráveis seja o tom dessa sua despedida. Viverá para sempre em mim e em todos que a amam”, disse Rafael Greca nas redes sociais.

Missa, velório e sepultamento de Margarita Sansone

A missa será nesta quarta-feira (21), às 15h, no Memorial de Curitiba, e, na sequência, será sepultada no túmulo da família Bernardo Pericás Moya, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

“Aos amigos que desejam prestar suas homenagens, peço que, em vez de coroas, façam doações de alimentos ao Banco de Alimentos ou artigos ao Disk Solidariedade”, completou Rafael Greca.

