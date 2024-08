Margarita Sansone, 1ª dama de Curitiba, está internada em estado grave

O prefeito Rafael Greca confirmou na manhã desta sexta-feira (16), em seu perfil no Facebook, que a primeira-dama Margarita Sansone está internada em estado grave no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Greca pediu para que seja respeitada a privacidade da família neste momento delicado.

“Com profunda fé em Deus misericordioso e crença em nossa Madrinha, Excelsa Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e em respeito ao imenso carinho que temos recebido de nossa gente, cumpro o dever de informar que é grave o estado de saúde de minha amada Margarita Pericás Sansone. De coração apertado, rogo aos anjos mais escolhidos que mitiguem nosso sofrimento”, disse o prefeito Rafael Greca.

O prefeito afirmou que boletins médicos serão emitidos pela assessoria de imprensa do Hospital Marcelino Champagnat periodicamente. Até o momento, nenhum boletim foi divulgado, além de um aviso:

“O Hospital São Marcelino Champagnat informa que a primeira dama Margarita Pericás Sansone está internada para tratamento médico. Informações sobre o estado de saúde serão divulgadas em boletins com autorização da família”.

Margarita está internada há quase três semanas. A Tribuna manda boas vibrações para a família.

