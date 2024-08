Incêndio em Curitiba gera nuvem gigante de fumaça preta e destrói 10 casas

Um incêndio em Curitiba destruiu um total de dez casas na Rua João Parolin, no bairro Parolin. Uma grande nuvem de fumaça preta foi registrada de vários pontos da cidade, no final da manhã desta sexta-feira, em Curitiba. O local tem uma grande densidade e as casas ficam bem próximas uma das outras, o que contribuiu para a propagação do fogo.

O incêndio começou em uma casa de madeira e se espalhou rapidamente para outras casas. por volta das 11h A imagem mostra prédios de Curitiba e, ao fundo, o paredão de fumaça preta.

“A gente lamenta, um lugar com alto poder de incêndio porque tem muita casa, muito entulho. J[á não é o primeiro incêndio nesse local e dessa vez perderam 10 casas da comunidade, felizmente até agora sem vítimas. Foi um trabalho difícil, nove carros para fazermos o combate e conseguimos conter”, disse o coronel Felix, do Corpo de Bombeiros.

Foto: Colaboração/Corpo de Bombeiros Foto: Reprodução/RPC, Foto: Reprodução/RPC, Foto: Colaboração/Corpo de Bombeiros Foto: Colaboração/Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros duas caminhonetes, quatro caminhões e uma ambulância da corporação foram encaminhadas ao local para atendimento.

