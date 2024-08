Policial se joga em cava de parque da RMC para salvar mulher de afogamento

Uma decisão rápida que motivou o salvamento de uma mulher que se afogava no lago do Parque São José, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu na última quinta-feira (15) e foi motivo de orgulho para a equipe envolvida. A sargento Caroline Schwantes e o cabo Oclair Leandro, do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, mudaram o rumo que tinham para realizar o salvamento.

Segundo relatos do boletim de ocorrência, a equipe estava em deslocamento para uma palestra em uma escola quando foi abordada por uma pessoa, indicando a situação com a mulher. A sargento tentou aborda-la, mas não houve tempo. O cabo Oclair então retirou colete e cinturão e saltou pra dentro da cava.

A mulher estava a cerca de 8 metros da margem e o resgate foi bastante difícil, já que ela se debatia muito. Logo após o salvamento uma equipe dos bombeiros chegou ao local para dar seguimento ao atendimento. A mulher foi levada ao hospital para atendimento médico. Não se sabe o motivo de ela ter caído na cava.

Cabo Oclair saltou na cava para resgatar a mulher, que estava a cerca de 8 metros da margem e se debatendo. Foto: Colaboração.

