Escolas do Paraná com melhor pontuação no Ideb no Ensino Médio! Veja as 20 melhores

O Paraná manteve a liderança no ranking dos estados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Médio, pelo segundo ano consecutivo, na avaliação que inclui a rede pública, institutos federais e escolas particulares. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a nota do ensino paranaense subiu de 4,8 para 4,9, seguido pelos estados de Goiás e do Espírito Santo, ambos com 4,8.

De acordo com os dados do Ideb, das 20 escolas com os melhores índices em 2023 no Paraná, cinco são colégios administrados pela Polícia Militar, seis são instituições com gestão federal e duas escolas funcionam no modelo cívico-militar do programa paranaense, que tem ao todo 312 unidades.

A lista é encabeçada pelo Colégio da Polícia Militar do Paraná, com a nota de 6,8, que não pontuou no Ideb 2021 para comparação com o resultado atual. Os últimos indicadores são de 2017 e 2019, quando o colégio militar somou 6,2 pontos nas duas edições.

Em seguida, quatro escolas aparecem no ranking do Ensino Médio com a nota de 6,4, sendo duas unidades federais: a unidade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Campo Mourão e o Colégio Militar de Curitiba, sob a administração do Exército. Com a mesma pontuação, o Polivalente de Goioerê e o Colégio da Polícia Militar de União da Vitória fecham os cinco primeiros do ranking.

Da sexta à oitava posição aparecem outras três unidades escolares da PM paranaense em Cornélio Procópio, Londrina e Pato Branco, com as notas 6,3, 6,2 e 6,1, respectivamente. Empatados em nono e em décimo lugar estão o colégio cívico-militar Nestor dos Santos, em São Miguel do Iguaçu, e a escola estadual José de Anchieta, em União da Vitória.

O secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, justifica que o domínio das primeiras colocações por parte dos colégios da PM ocorre pelo processo de seleção para entrada de estudantes. “O aluno para ingressar em um colégio da Polícia Militar tem que realizar uma prova. Então, acaba sendo feita uma seleção entre os melhores alunos. É diferente da escola cívico-militar, da integral ou regular, que são alunos que trazem na bagagem as qualidades e dificuldades. Realmente, isso gera uma diferença”, explica.

As escolas da rede privada não tiveram os dados divulgados pelo MEC. O principal motivo pode ser a participação abaixo de 80% nas provas que integram o cálculo do Ideb.

Miranda lembra que escolares estaduais da região noroeste também foram prejudicados por um acidente com um caminhão que transportava os exames que seriam aplicados pelos colégios. “A carreta dos Correios tombou no interior em Santa Fé, na região de Maringá, com todas as provas e os municípios não terão os resultados divulgados, sequer as escolas estaduais localizadas nessas cidades.”

Confira as 20 instituições do ensino médio do Paraná com melhor pontuação no Ideb

Colégio da Polícia Militar do Paraná – Curitiba – 6,8 UTFPR – Campus Campo Mourão – 6,4 Colégio Militar de Curitiba – 6,4 Polivante de Goiorê – 6,4 Colégio da Polícia Militar – União da Vitória – 6,4 Colégio da Polícia Militar – Cornélio Procópio – 6,3 Colégio da Polícia Militar – Londrina – 6,2 Colégio da Polícia Militar – Pato Branco – 6,1 Colégio Cívico-Militar Nestor dos Santos – São Miguel do Iguaçu – 6,0 Colégio Estadual José de Anchieta – União da Vitória – 6,0 Colégio Estadual São Pedro e São Paulo – Campo Largo – 5,9 Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Cascavel – 5,9 Colégio Estadual Itagiba Fortunato – Cascavel – 5,9 IFPR – Campus Quedas do Iguaçu – 5,9 Colégio Estadual do Paraná – Curitiba – 5,8 Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul – 5,8 Colégio Estadual Sagrada Família – Campo Largo – 5,7 IFPR – Campus Capanema – 5,7 IFPR – Campus Coronel Vivida – 5,7 Colégio Cívico-Militar Tarquinio Santos – Foz do Iguaçu – 5,7

