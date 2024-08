Policiais estão foragidos após roubo milionário de droga de traficantes da RMC

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou a Operação Budapeste na última semana. A investigação apura a prática do crime de tráfico de drogas no Litoral com a participação de agentes públicos.

A ação teve o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Ela foi executada com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Curitiba, Pinhais e Pontal do Paraná. Um delegado e um agente da polícia judiciária, alvos de ordens de prisão, estão foragidos.

Conforme a investigação, os agentes públicos estariam envolvidos na subtração de uma carga de cocaína armazenada por traficantes em uma casa em Paranaguá. A droga foi levada após uma simulação de abordagem policial em 5 de junho.

A droga teria sido depois repartida e armazenada em Curitiba, Quatro Barras e outras localidades. No último dia 2, parte desse material (aproximadamente 56 quilos de cocaína e alguns pés de maconha) foi localizada pelo Gaeco em Quatro Barras. Uma busca e apreensão autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca localizou a droga. Foi constatado o envolvimento direto do delegado da Polícia Civil na cidade e de três agentes de polícia judiciária no caso. Mais quatro pessoas também estão envolvidas.

