Nesta sexta-feira (2), Curitiba ganha um novo espaço gastronômico e de serviços, bem no centro da capital. A Alameda Curitiba, localizada na Rua Marechal Deodoro 686, foi planejada para ser um moderno refúgio em meio ao caos da rotina da cidade, com 660m2, paisagismo por todo o ambiente e capacidade para 45 operações distribuídas em 3 pisos.

O lugar foi projetado para atender diversos públicos e demandas. Além de toda a variedade em gastronomia, o empreendimento oferece serviços como lavanderia, costura, ótica, floricultura, academia de boxe e espaço kids, dentre outros.

Isis Benites, uma das sócias da Alameda Curitiba, afirma que o intuito foi proporcionar a melhor experiência possível para o cliente. “Desde o início pensamos em como transformar esse espaço em algo realmente interessante e acolhedor. Aqui será um ambiente de encontro, cultura, arte, gastronomia e diversão para todas as idades”, conta.

Um dos destaques da Alameda Curitiba é a variedade de possibilidades do espaço. “Enquanto o cliente aguarda o conserto dos óculos ele pode trabalhar ou estudar tomando um café nas áreas comuns, que possuem tomadas e wi-fi. No mesmo ambiente em que pratica o boxe o aluno encontra suplementos alimentares e pode fazer um lanche. É tudo muito prático”, acrescenta a sócia, sobre a versatilidade do local.

O Village Mall oferece uma experiência completa em um espaço que permite interação com o meio-ambiente. Uma das preocupações dos sócios foi construir um local completo e tranquilo para os visitantes. Isso se reflete no projeto de paisagismo, que traz plantas específicas, deixando o público em contato direto com a natureza. Samambaias holandesas, peperômias, begônias, violetas rubra e aspargos são algumas das plantas selecionadas para compor o ambiente, por resistirem ao clima de Curitiba em locais internos.

O complexo também terá um palco para receber artistas locais, atrações infantis e shows ao vivo, na área central. Sem cobrança de entrada ou couvert artístico, a Alameda Curitiba terá uma agenda de shows semanais, com atrações das 18h às 21h, de quinta a sábado.

Inauguração

Na quinta-feira, dia 01, haverá um evento apenas para convidados. A partir de sexta-feira, 02 de fevereiro, o público em geral poderá conhecer 26 operações já em funcionamento, das 11h às 23h, com música ao vivo a partir das 18h.

O Alameda Curitiba fica na Rua Marechal Deodoro, 686 – Centro. O estacionamento custa R$8 a hora e/ R$16 o período (após 18h).