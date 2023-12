Nova atração em shopping une ufologia com suspense e aventura em Curitiba

Para aqueles que amam suspense e aventura chegou uma novidade imperdível para as férias: o Desafio Alienígena! Localizado no Shopping Curitiba, a atração é um labirinto inspirado em filmes e casos polêmicos da ufologia e do imaginário popular.

O público terá a eletrizante missão de sair do labirinto, com fortes emoções do início ao fim. Entrar em um labirinto, cheio de mistério e suspense, no qual a cada instante pode ocorrer uma ameaça alienígena, é uma experiência que mistura medo e curiosidade causando ainda mais emoção a quem visita.

A atração ficará no Shopping Curitiba até o mês de março de 2024. Os ingressos custam R$ 25,00 por pessoa. Crianças de 6 a 10 anos só podem entrar acompanhados pelos responsáveis. Acima de 10 anos, podem ir grupos de até 6 pessoas.

*Evento não indicado para cardíacos, gestantes ou pessoas que não podem ter fortes emoções.

Serviço

Quando: até março de 2024. Segunda a sábado, das 13h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 22h.

Onde: Shopping Curitiba, Piso L4.

Valor: R$ 25,00 por pessoa.

