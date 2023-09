Mostra de Teatro para crianças tem várias peças gratuitas nesta semana

A alegria e o sorriso do teatro vão tomar conta de Curitiba neste finalzinho de mês. A Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná (ATINJ/PR) realiza até 1° de outubro a III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças em várias cidades do Paraná, todas gratuitas.

O evento é uma oportunidade de compartilhar a produção teatral de companhias paranaenses, direcionada ao público de todas as idades para incentivar o entretenimento para toda a família. As apresentações acontecerão em quatro espaços culturais – Espaço Cultural da Cia. do Abração (Bacacheri), Espaço Palco Escola (Rebouças), Espaço da Criança (Santa Felicidade) e no Centro Cultural Boqueirão (Boqueirão).

A ideia é promover no público infantil um interesse especial pela arte e suas diversas formas de manifestação. Serão 20 apresentações de 12 espetáculos diferentes de dez companhias de Curitiba, Maringá, Sarandi e Ponta Grossa.

Deste total, 12 apresentações vão acontecer em dias letivos, direcionadas ao público das Escolas Públicas Municipais. Já, nos finais de semana serão realizadas oito apresentações gratuitas abertas ao público. Linguagens artísticas variadas como teatro, circo, dança, música, artes visuais e literatura fazem parte da programação.

Além das apresentações, a mostra também é composta por oficinas teatrais, direcionadas a professores, mesa-redonda e palestra sobre a história do teatro para crianças em Curitiba.

A programação completa da mostra está disponível em: https://mostraatinj.blogspot.com/.

A presidente da Associação, Fátima Ortiz, comenta sobre a importância da mostra que é uma forma de encontrar-se com as crianças, com as famílias, com os artistas e educadores, além de ser uma aposta na abertura do campo sensível e imaginativo da experiência estética e do fazer poético. “A terceira mostra ATINJ traz espetáculos para as crianças e familiares e escolas, espetáculos premiados e realizados por grupos comprometidos com este ofício há bastante tempo. O teatro é transformador, envolve as crianças na fantasia e propicia reflexões sensíveis. Aproximar o público infantil do teatro é uma nobre missão. A variedade temática das peças desenvolve nas crianças o gosto pela arte e pelo teatro”.

O evento proporciona ao público de escolas públicas o acesso gratuito às apresentações. Neste aspecto, o teatro surge como fator de integração social, possibilitando às crianças, que muitas vezes nunca assistiram uma peça de teatro, um outro olhar ou até uma possibilidade de ver e rever a própria infância com mais sensibilidade.

“É um evento muito importante que proporciona oficinas, espetáculos e principalmente a mesa redonda, que é discutido as linguagens e as formas de se fazer teatro. Contamos com a participação e divulgação de todos”, reforça Pedro Uchoa, vice-presidente da Atinj. Dentre a programação prevista, a mostra de espetáculos terá 100% de ingressos gratuitos, revertendo à população produtos culturais de qualidade.

COMPANHIAS PARTICIPANTES

CIA. CIRCO TEATRO SEM LONA – MARINGÁ/PR

– MARINGÁ/PR ANALUA PRODUÇÕES –CURITIBA/PR

–CURITIBA/PR COCOTTE MINUTTE PRODUÇÕES – CURITIBA/PR

– CURITIBA/PR CIA. PÉ NO PALCO –CURITIBA/PR

–CURITIBA/PR MRG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS –CURITIBA/PR

–CURITIBA/PR CIA. ESPAÇO DA CRIANÇA

CENATRUPE – SARANDI/PR

GRUPO DIA DE ARTE – PONTA GROSSA/PR

MEU CLOWN – MARINGÁ/PR

Peças em Curitiba

AS 4 ESTAÇÕES – DIAS 27 e 28//09, quarta e quinta-feira às 10h. Espaço da Criança- Curitiba/PR

O GIGANTE EGOÍSTA – DIAS 27 e 28//09, quarta e quinta-feira às 15h Cia MRG produções artísticas – Curitiba/PR

OFICINA TEATRAL PARA CRIANÇAS – A ARTE DE BRINCAR

Em dois módulos – 40 VAGAS NO TOTAL

Grupo 1: Dia 29/09/2023, das 09h30 às 11h30 na Boa Vista– 20 VAGAS

Grupo 2: Dia 29/09/2023, das 14h30 às 16h30 na Regional Matriz – 20 VAGAS

O objetivo da oficina é compartilhar com as crianças, a vivência do trabalho realizado com o Grupo de Pesquisas Cênicas da Cia do Abração, Companhia da qual a ministrante faz parte, com técnicas corporais lúdicas da Contação de Histórias e Animação de Objetos, presentes na prática do Teatro para Crianças da companhia, como também exercícios de primigênia teatral

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – INDICADO A PROFESSORES DE ARTE E INTERESSADOS – Mesa-Redonda e Palestra

Onde: Centro Cultural Boqueirão ( R. José Guercheski, 281 – Boqueirão). 01/10/2021, das 18h às 21h

Mesa-Redonda com os artistas participantes da Mostra e mediado por Letícia Guimarães e Palestra “Dramaturgia para Infância”, com Fátima Ortiz, na sede da Cia. do Abração. Nosso intuito é fortalecer as ações de democratização dos bens culturais, cumprindo nosso papel de artistas e cidadãos conscientes destas necessidades.

