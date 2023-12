Moda autoral, brechós, decoração, arte e mais no MON neste fim de semana

O Museu Oscar Niemeyer (MON) vai receber, nos dias 16 e 17 de dezembro, a 3ª edição do Quintal do Lupa, evento produzido pelo Clube Lupa e que vai oferecer ao público muita moda autoral, brechós, acessórios, decoração, arte, tatuagem, cosméticos, gastronomia e muito mais. “Nossa expectativa é propor um final de semana para celebrar o melhor dos negócios locais em um ambiente aconchegante no qual o público poderá não só garantir os presentes de Natal, mas também conhecer e valorizar pequenas empresas e de quebra ainda poder visitar um dos mais importantes símbolos de Curitiba”, conta Fernanda Paludo, criadora do Clube Lupa.

Esta 3ª edição do Quintal do Lupa está sendo realizada em parceria com a Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, a AAMAC, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover, divulgar e preservar o MAC Paraná, que está funcionando temporariamente no MON. “A entidade está sempre em busca de parceiros locais que valorizem a arte e a cultura local, e o Quintal do Lupa é um evento que atrai um público bem diverso, interessado exatamente naquilo que estamos buscando, que são pessoas que valorizem o ambiente criativo, artístico e cultural”, disse Thais Wroblewski, produtora da AAMAC.

Entre as atrações do Quintal, estarão 73 marcas e estabelecimentos afiliados ao Lupa, entre eles, moda autoral com opções de roupas, pijamas, roupas fitness, alfaiataria e muito mais. Ainda, acessórios, brechós, cosméticos, decoração, utensílios e até mesmo um estúdio de tatuagem. Esta será a primeira edição em que haverá diferentes opções gastronômicas para os visitantes. “Além dos estabelecimentos afiliados ao Lupa, que durante o evento irão expor produtos como, por exemplo, chocolates, receitas no pote, chás, teremos ainda um espaço gastronômico com o Ginger Bar, com deliciosos coquetéis, o Romanvs Pizzaria e o So Salad, com opções vegetarianas, sem glúten e sem leite, perfeitas para uma refeição um pouco mais leve neste final de ano que promete ser de muito calor”, diz Fernanda.

Muitas das marcas participantes ainda possuem forte viés social e sustentável, como é o caso da I Do Design, marca que comercializa joias produzidas a partir de sacolas e tampinhas plásticas e que faz parte do Clube desde a sua criação. “Participar do Quintal do Lupa é uma excelente oportunidade de mostrar produtos únicos para um público diversificado. Nesta época de final de ano é uma excelente chance para marcas autorais turbinarem suas vendas e, de quebra, mostrar que é possível um consumo consciente e responsável, fortalecendo a economia local”, conta Anna Boechat, designer de joias e proprietária da I Do Design. A entrada da 3ª edição do Quintal do Lupa será gratuita, e quem passar pelo evento poderá conhecer mais sobre o Clube e se associar.

Bom pra quem compra, bom pra quem vende

O Clube Lupa nasceu em agosto de 2020, como o primeiro clube de experiências exclusivo para moda autoral, brechós, gastronomia, arte, cultura e projetos sociais da cidade. Hoje, o movimento reúne cerca de 150 marcas e estabelecimentos afiliados, além de cerca de 400 sócios. Na prática, o Lupa oferece experiências diferenciadas para seus sócios assinantes e, sobretudo, maior visibilidade para marcas autorais e independentes. “O Lupa surgiu para fortalecer a economia local. Como grande consumidora e apoiadora de marcas autorais e brechós, sei muito bem o desafio que é sobreviver em um mundo de moda em larga escala, e frente a tantas dificuldades que o mercado impõe aos pequenos e médios negócios, sobretudo na área de arte e cultura. Além disso, queríamos possibilitar ao público descobertas incríveis e experiências por meio de uma curadoria diferenciada”, conta a criadora do Clube.

Dessa forma, o objetivo do Lupa é oferecer benefícios exclusivos aos seus assinantes, experiências que aproximem as marcas de seus públicos e, de quebra, que ainda fortaleçam os negócios. “Nossa ideia é trabalhar de forma exclusiva e diferenciada. Por isso, assinantes, negócios e empresas podem se beneficiar com diversas experiências, que vão de descontos a kits mensais, menus degustação, mimos, acessos exclusivos, presentes e muito mais”, explica Fernanda. “Durante o evento, além de expor seus produtos, nossos parceiros poderão se aproximar daquelas pessoas que estejam interessadas em descobrir o que há de melhor na cidade e que entendem a importância de um consumo ético, consciente e que fortalece os pequenos empreendedores”, finaliza Fernanda.

Serviço

Data: 16 e 17 de dezembro

Horário: das 11h às 20h

Local: Salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer

ENTRADA GRATUITA E ABERTA AO PÚBLICO



Saiba quais serão as marcas participantes

Moda Autoral:

Roupas:

Projeto ZeroUm Sui Generis Ínima H-AL Coolab Art Lucz Silvia Dias Alfaiataria Augusta Mesma Guapa Jazz You Ampersand Damatta Ana Silvia Brand

Acessórios:

Tatiana Gravina Luciá Consalter I Do Design Arte ao vento Mimme Acessórios Mi Piace Óttica Cimento Urbano Ybyrá Tanta Arte DNA Acessórios Moonday Silvana Potier Fash & Co Estúdio Lenha Pineax Bag de Palha Michele Pontes Alarcon Atelier

Lojas colaborativas

Casa 102: Farrapo Couture + Chauá Balaio de Gato Colab: Tcha + Questionar Emporium Handmade

Brechós

Lavô tá Novo G. List Second Hand Sorelle Brechó

Cosméticos

Lavoê Tropicana

Decoração e Utensílios

Naturel Velas Vela.com By Nomads Lia Valença Casa Verdinha Com.cretando Ceramina Dilegno Trapilho Design La Casa Étnica Estúdio Boitata Floreria Atelier Botânico

Arte e Cultura

Espaço MAC Kalissa Pequito Estúdio Teix

Gastronomia

O que tem no pote? Extra virgem Chá contigo Onça Bêbada Nuscaa Chocolates

Espaço Gastronômico

Ginger Bar So Salad Romanvs Pizzarie Tempo Café Supernova Coffee Roasters

