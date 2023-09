Mel Lisboa traz Madame Blavatsky neste final de semana no Guairinha

A peça teatral Madame Blavatsky – Amores Ocultos, estrelada pela atriz Mel Lisboa, desembarca em Curitiba para três apresentações, nesta sexta (15), sábado (16) e domingo (17), no Teatro Guairinha. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 75,00.

A trajetória da escritora russa Helena Petrovna Blavátskaya (1831-1891), cofundadora da Sociedade Teosófica, inspirou a criação do monólogo, que tem dramaturgia de Claudia Barral, e surgiu a partir do contato da autora com a peça “Madame Blavatsky”, de Plínio Marcos. A direção é assinada por Marcio Macena.

O solo apresenta a figura responsável pela sistematização da moderna Teosofia – que, de maneira reducionista e simples, pode ser definida como o conjunto de doutrinas filosóficas, esotéricas e ocultistas que buscam o conhecimento direto dos mistérios da vida, da natureza e da divindade.

Blavatsky despontou em um momento histórico em que a religião estava sendo rapidamente desacreditada pelo avanço da ciência e da tecnologia. Helena, então, tornou-se cofundadora da Sociedade Teosófica, que pregava a junção de todos os credos, incentivando a pesquisa científica, o pensamento independente e a crítica da fé cega por meio da razão.

Assim, viveu em busca de conhecimento filosófico, espiritual e esotérico, para desenvolver seus poderes paranormais de forma controlada, a fim de que pudesse servi-los como instrumento para a instrução do mundo ocidental. Lutou contra todas as formas de intolerância e preconceito, atacou o materialismo e o ceticismo da ciência, pregou a fraternidade universal.

“Essa personagem única influenciou milhares de pessoas em todo o mundo desde que apareceu, da população comum a estadistas, líderes religiosos, literatos e artistas, e deve mais do que nunca ser conhecida do público. Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Foi uma verdadeira iconoclasta – ao rasgar e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade”, diz o diretor Marcio Macena.

Serão três sessões. A primeira nesta sexta, às 20h30, depois sábado (mesmo horário) e domingo, a partir das 19h. o Guairinha fica na Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba/PR.

>>> Os ingressos estão à venda no Disk Ingressos.

