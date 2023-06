Mega show na Pedreira vai reunir Jorge & Mateus e Gusttavo Lima

Jorge & Mateus completaram 18 anos de carreira em maio de 2023 e decidiram partir em turnê pelo Brasil com o festival “Único”. O show já existia, mas foi aperfeiçoado para um novo formato e trará também para o palco da Pedreira Paulo Leminski, um dos maiores do país, os cantores Gusttavo Lima e Pedro Sampaio. O festival se repetirá em 11 cidades diferentes, sempre com novos convidados.

Os ingressos já então à venda. Veja mais informações no final do texto.

De forma única e intensa em suas interpretações que encantam multidões, Jorge & Mateus, reforçam em cada trabalho o desejo de viver e trazer novidades para o público através de suas canções. São quase duas décadas de uma carreira marcada por grandes sucessos levando amor por onde passam, em cada canto do Brasil.

Cidades como São Paulo e Goiânia já receberam o festival ‘Único’ e foi na capital do sertanejo que os cantores apresentaram um mega show, com cenário e estrutura que marcaram essa celebração. Agora, será a vez do público curitibano conferir de perto com uma superestrutura.

Serão vários tipos de ingressos, que dependendo da modalidade, incluem benefícios como vista privilegiada, praça de alimentação e open bar.

Serviço

O que? Show Único, com Jorge e Mateus, gusttavo Lima e Pedro Sampaio

Quando? Dia 11 de novembro de 2023 – Sábado, a partir das 14h.

Onde? Pedreira Paulo Leminski, Rua João Gava, 970, Abranches.

Classificação: 18 anos.

Ingressos!

Arena 5 regras – R$ 340 (meia entrada R$ 170 e ingresso solidário, com doação de 1kg de alimento, R$ 190).

Frontstage Todo Seu – R$ 540 (meia entrada R$ 270 e ingresso solidário a R$ 290)

Camarote Único – R$ 1000 (meia R$ 500 e ingresso solidário a R$ 600)

>>> Acesse este link para comprar o seu bilhete!

