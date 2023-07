O sábado (29) promete ser de grande festa em Curitiba. Depois de passar por outras cidades do país, Luan Santana se apresenta na noite deste sábado (29) na Pedreira Paulo Leminski ao lado de Wesley Safadão e Ludmilla. A turnê “Luan City Festival” vai contar com Ludmilla e Wesley Safadão como convidados.

Os últimos ingressos estão disponíveis via Ingresso Nacional a partir de R$ 90.

Serão quase três horas de apresentações, com músicas inéditas, luzes e efeitos especiais, e com um mega palco montado na Pedreira. A megaprodução com iluminação em Led conta com quatro partes, sendo a maior com 20 metros, um palco circular com 4 metros de diâmetro, uma passarela e um elevador.

+ Leia mais: Evento terá 9h de open food de churrasco em São José dos Pinhais

“Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim, não necessariamente num show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade, nessa festa que agente armou. E estar em Curitiba já é motivo para comemorar”, disse Luan.

Trânsito bloqueado

Com estimativa de público de 15 mil pessoas, algumas ruas da região terão alterações no trânsito. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), serão feitos bloqueios na circulação de veículos nas ruas:

Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas),

João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava),

Antônio Krainski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas)

João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha).

Moradores da região terão acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

A abertura dos portões será às 14h. A classificação é 18 anos (16 e 17 anos acompanhado dos pais ou responsável legal); Camarote OPEN BAR somente para maiores de 18 anos.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”