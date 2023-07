Evento terá 9h de open food de churrasco em São José dos Pinhais

Acontece neste sábado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o 4º Pulpero Work Festival, um evento open food de churrasco com 10h de celebração às carnes assadas. A festa é comandada por Douglas Púlpero vai acontecer no Restaurante Pulperiando, que fica na Rua Júlio César Setenareski, 1510 – Colônia Murici, São José dos Pinhais.

Quem for ao local poderá mergulhar no universo do churrasco, tendo acesso a workshops e muita carne e cerveja. O evento vai contar com a participação dos principais nomes do churrasco e da gastronomia do Paraná, entre eles Délio Canabrava, além de nomes referências no pais, como o influenciador Marcelo Bolinha e a chef Lorena Lacava.

O valor do convite com open food é R$ 299. Mais informações pelo telefone (41) 9 9995-2089.

