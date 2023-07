Neste sábado (29), a Pedreira Paulo Leminski recebe o Luan City Festival. Com estimativa de público de 15 mil pessoas, algumas ruas da região terão alterações no trânsito para facilitar os deslocamentos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), serão feitos bloqueios na circulação de veículos nas ruas Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas), João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava), Antônio Krainski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e na João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Pecanha).

Para garantir a segurança na chegada ao local, monitores contratados pela organização do show farão bloqueios para a passagem de veículos, com orientação e fiscalização da Setran.

A abertura dos portões está prevista para às 14 horas. Os bloqueios devem iniciar às 10 horas, dependendo da movimentação do público.

Moradores da região terão acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A orientação é que os motoristas que não precisam acessar a região evitem a área e busquem rotas alternativas.

