Para conter a disseminação da pandemia, o Ministério da Saúde passou a recomendar máscaras de pano para proteção, que podem funcionar como barreiras físicas do novo coronavírus. Porém, para que a proteção tenha eficácia, é preciso saber usar e higienizar o acessório.

Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é de que o acessório de pano cubra o nariz e a boca e tenha ao menos duas camadas de pano. A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocar. Por isso, o recomendado é de que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras.

Para higienizar as peças não há segredo, mas é necessário alguns cuidados. O primeiro deles é lavar as máscaras separadamente das roupas de casa. Pode ser lavadas a mão mesmo, num balde, numa pia ou no tanque.

Para lavar a máscara de proteção, água sanitária e sabão. Foto: Eloá Cruz / Tribuna do Paraná.

A lavagem da peça pode ser feita com sabão e água sanitária. O sabão pode ser de roupas, ou sabão em pedra, detergente ou até sabonete. Colocar a máscara de molho com água sanitária por cerca de dez minutos garante a eficácia da esterilização.

Depois de deixar de molho, é preciso esfregar a máscara por uns instantes e enxaguar bem, para retirar todo o sabão e água sanitária.

É preciso deixar a máscara de molho na água sanitária por dez minutos. Foto: Eloá Cruz / Tribuna do Paraná.

É necessário enxaguar bem a peça e torcer para tirar toda a água. Para secar, basta pendurar no varal e deixar ao sol. Passar a máscara com o ferro não é necessária, mas desamassar o tecido com o calor pode deixar o acessório mais confortável de se usar.

Use a máscara sempre que sair de casa e tenha pelo menos uma reserva consigo. Caso a peça fique úmida, é preciso realizar a troca. Para isso, tenha sempre uma sacola de plástico para guardar a máscara suja quando precisar trocar. Lembre-se, ao usar a máscara, não encoste no tecido e mantenha a higienização das mãos.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).