Makunfest em Curitiba: festival reúne atrações musicais e celebra samba de terreiro

No dia 28 de setembro acontecerá a Makunfest em Curitiba: festival que celebra o samba de terreiro. O evento será no Espaço Torres Jardim Botânico e os ingressos já estão disponíveis, a partir de R$ 70.

Em mais de doze horas de música, o festival reúne Tião Casemiro, Joia do Couro, Juliana D Passos, Yebandá, Pureza do Atabaque, Tambores do Paraná e Adri Batista.

A Makunfest será a primeira festa a celebrar o gênero musical na capital paranaense. “Várias vertentes da música, como o sertanejo, o rock e a MPB têm grandes festivais. Por que não um festival de samba de terreiro?”, questiona Leslei Camargo, idealizadora do evento, cujo intuito é valorizar a cultura brasileira e celebrar as religiões de matriz africana.

Ingressos para Makunfest em Curitiba

O evento contará com camarote, área vip e pista, além de bares e área de alimentação. As mesas já estão esgotadas. Demais setores estão à venda pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 70 a meia-entrada, mais taxa.

A Makunfest também conta com ingresso solidário, com 50% de desconto mediante doação de 1kg de alimento e/ou 1kg de ração para pet. Esses itens deverão ser entregues no dia do festival.

Atrações musicais do festival

Tião Casemiro: Um dos ogans mais respeitados do Brasil, o carioca Tião Casemiro começou a cantar e tocar ainda menino, aos 9 anos. Ganhou notoriedade em 1994, com participação no ‘Festival das Religiões da Natureza’, no Maracanãzinho. Tião Casemiro é ogan em Jacarepaguá e leva o samba de terreiro para todo o país.

Joia do Couro: Ícone da nova geração do samba de terreiro, o paulista Joia do Couro, de apenas 22 anos, reúne mais de 760 mil seguidores em suas redes sociais.

Juliana D Passos: Paulista radicada em Florianópolis, é cantora profissional há 24 anos. Está à frente da produtora Macaia, que e engloba em seu canal do YouTube diversas séries que homenageiam a cultura presente nas religiões de matriz africana, como o espetáculo Juliana D Passos e a Macumbaria, Atabaque & Voz, Acordes de Aruanda e Sambas de Macumba.

Purezatabaque: Luan Pureza também faz parte da nova geração do samba de terreiro. O artista soma mais de meio milhão de seguidores em suas redes sociais, onde divide com o público suas músicas e dia a dia de curimbeiro – batedor dos tambores sagrados.

Tambores do Paraná: Com os ideais de promover eventos em nome da religião, da união dos terreiros e de luta contra a intolerância religiosa, o grupo, além de realizar apresentações musicais, repassa as tradições por meio do Grupo Escola Tambores do Paraná, que ministra aulas de atabaque, canto e curimba.

Adri Batista: Ícone da musicalidade e talento do Paraná. A primeira SAMBA cruzada, título criado para ela. Adriana Batista é uma das grandes intérpretes do samba de terreiro, “a oração cantada”, assim a definem. Exerce há mais de 20 anos o papel de dar voz à música que nasce dentro dos terreiros. A cantora levará convidados surpresa para uma apresentação única no Makunfest.

Yebandá: Completa o line a banda curitibana Yebandá, que traz em seu nome uma homenagem a Iemanjá. Criada em 2021, tem como voz principal Ber Domingues, educador e pesquisador que se encontrou na musicalidade de pé no chão do terreiro.

OKAN: Os OKAN, músicos que irão acompanhar Joia do Couro, Luan Pureza e Tião Casemiro, são mais do que apenas uma banda. O grupo de Curitiba, criado por dois jovens, realiza periodicamente eventos para arrecadação de alimentos, roupas e calçados.

Makunfest Curitiba – Festival de Samba de Terreiro

Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)

Local: Espaço Torres Jardim Botânico – Rua Pergentina Silva Soares, 159. Curitiba, PR

Abertura dos portões: 11h30

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/event/7407

