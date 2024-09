Texas Day tem churrasco, cerveja e country rock em Curitiba

No dia 7 de setembro, o Distrito 1340, em Curitiba, receberá o Texas Day, um evento que promete trazer uma autêntica experiência texana para a cidade. Das 12h às 00h, o público poderá desfrutar de um dia repleto de churrasco, cerveja gelada e 14 horas de música country rock ao vivo, proporcionando uma combinação única de sabores e diversão.

O Texas Day reunirá as quatro principais casas de carne de Curitiba: o Boi and Beer Açougue Moderno, famoso por seus cortes premium e acompanhamentos especiais; a Cutelaria Distrito, que trata o churrasco como uma verdadeira arte com seu ambiente rústico e temperos exclusivos; a Fazenda Churrascada Curitiba, apelidada de “Disney do Churrasco” pela sua atmosfera familiar e aconchegante; e o Bar do Açougueiro, que oferece porções individuais e para compartilhar, inspiradas no universo do churrasco.

Além das opções gastronômicas, o evento contará com atividades como touro mecânico, bingo e tiro ao alvo, além de um “Passeio Gastronômico com Prêmio”, em que cada visitante receberá um passaporte a ser carimbado em cada uma das operações participantes. Quem completar o passaporte poderá participar de um sorteio exclusivo com um prêmio especial.

A programação musical do evento inclui apresentações ao vivo de bandas como Alabama Colts e Black Bear Ranch, criando o clima perfeito para um dia de celebração à cultura texana.

A entrada será gratuita até as 15h. Após esse horário, será cobrada uma taxa simbólica de R$20. O evento será realizado no Distrito 1340, na Rua Major Heitor Guimarães, Curitiba.

O Boi and Beer funciona em dois endereços: Mercês – Rua Marcelino Champagnat, 779, e Cabral com duas entradas: pela Rua Bom Jesus, 478, ou pela Rua São Vicente, 123. Mais detalhes e e informações nos contatos (41) 3328-4590 e whatsapp (41)98864-3302.

