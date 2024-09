“Encontro inesquecível” reúne Toquinho e Ivan Lins em Curitiba

Toquinho e Ivan Lins apresentam, pela primeira vez em Curitiba, o espetáculo “Um encontro inesquecível”, dia 17 de outubro, a partir das 21h30, no Teatro Positivo. Com participação especial de Camilla Faustino, o evento reúne grandes nomes da música brasileira em um show memorável. O evento tem realização da Seven Experience e os ingressos já estão disponíveis no Disk Ingressos.

Os dois artistas se completam musicalmente, unindo suas heranças melódicas ancoradas na Bossa Nova e criando uma atmosfera de sofisticação e simplicidade por meio da combinação de piano e violão que celebra a longa amizade entre eles.

Com mais de 50 anos de história compartilhada, desde o primeiro encontro em 1971, os músicos seguiram suas carreiras independentes, mas nunca perderam o vínculo que os une. No show, dividirão o palco cantando músicas juntos e também apresentarão canções individualmente.

O público pode esperar clássicos como “Tarde em Itapuã”, “Samba de Orly”, “Que Maravilha”, “Aquarela”, “Regra Três”, “Escravo da Alegria”, “O Caderno”, “Samba pra Vinicius”, “Quem Viver Verá”, “Madalena”, “Bandeira do Divino”, “Novo Tempo”, “Vitoriosa”, “Lembra de Mim”, “Começar de Novo”, “Aos Nossos Filhos”, “Desesperar Jamais” e “Cartomante” – além de homenagens a Vinicius de Moraes e Tom Jobim e boas histórias dessa amizade antiga, que promete emocionar os curitibanos.

Para os fãs que gostariam de viver uma experiência única e ficar mais perto de seus ídolos, neste evento serão disponibilizados ingressos da Plateia Premium – localizada no fosso de orquestra, em frente ao palco. Esse setor proporciona momentos inesquecíveis aos espectadores com visão privilegiada e acesso exclusivo.

Ingressos à venda

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$120 (meia-entrada) a R$560 (inteira), de acordo com a modalidade e setor escolhido.

Plateia Premium – R$280,00 (meia-entrada) e R$560,00 (inteira)

Plateia VIP – R$230,00 (meia-entrada) e R$460,00 (inteira)

Plateia Azul – R$180,00 (meia-entrada) e R$360,00 (inteira)

Plateia Prata – R$160,00 (meia-entrada) e R$320,00 (inteira)

Plateia Branco – R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira)

Plateia Amarelo R$120,00 (meia-entrada) e R$240,00 (inteira). .

No ato da compra, os espectadores poderão optar pela modalidade de ingresso inteiro ou escolher entre as opções de meia-entrada disponíveis, entre elas: Doador de Sangue, Estudante, Idoso, ID Jovem, PcD, Portador de Câncer, Professor, Clube Disk Ingressos, Clube Cult, Sócios Coritiba FC, Vacinados Covid, Associados OAB ou Clube Gazeta do Povo

O show “Um Encontro Inesquecível”, com Toquinho e Ivan Lins, será no dia 17 de outubro, a partir das 21h30, no Teatro Positivo Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. A classificação é livre e a produção é da Seven Experience.

