Curitiba recebe o VAG Nation, maior encontro de Volkswagen do Brasil

Nos dias 7 e 8 de setembro, a partir das 10h, Curitiba recebe um dos maiores eventos do mundo dedicados à cultura automobilística, o VAG Nation Brasil, reunindo exposição de carros, atrações musicais e gastronomia. O evento, que está em sua quarta edição, ocupará o Bosque São Cristóvão, localizado no bairro Santa Felicidade.

Serão cerca de 400 veículos expostos, tanto de modelos clássicos, modernos e customizados, das renomadas marcas do grupo Volkswagen, como Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Ducati, Scania, MAN, entre outras. Além dos carros, o evento se destaca pela qualidade das apresentações musicais.

+ Leia mais: Rosa de Saron traz nova turnê do seu rock cristão a Curitiba

O VAG Nation terá um line-up repleto de bandas de destaque da cidade, como Os Caras do Charlie Brown, Linkin Park Brasil Cover, Raimundeira, Mamonas Assassinas Cover, Maxine e Gallo Jack Show, além do Garagem Jam Session, em que músicos profissionais se reúnem para uma sessão especial de improviso.

Comida boa

No quesito gastronomia, o VAG Nation Brasil contará com opções de hambúrgueres, churrasco, espetinhos, entre outros, com valores a partir de R$10.

Destaque para o Burger Gasoline (R$30), do Armazém Garagem, composto por pão australiano, hambúrguer bovino, queijo cheddar e cebola caramelizada; o Choripan (R$25), do Bucaneiro, que conta com pão francês, linguiça defumada, maionese e molho chimichurri; o Bife Ancho na Parrilla (R$60 – 250g), acompanhado de farofa e mix de legumes defumados; ae Porção de Costela desossada (600g), servida com arroz carreteiro, farofa e pepino agridoce (R$120 – Serve duas pessoas); também do Bucaneiro.

Nova praça em Curitiba terá nome definido por vereadores; Você concorda?

Haverá também pasteis da Avenida Gourmet, de Carne, Queijo e Pizza (R$15), as pizzas (R$25) da Pizzaria Dom Fávero, disponível nos sabores de calabresa, bacon, marguerita, 4 queijos e portuguesa, e os espetinhos da Espetinhos Curitiba, podendo ser de frango (R$12), alcatra (R$13), coração de frango (R$13), xixo (R$15) e queijo coalho(R$10).

Para a sobremesa, a dica vai para os sorvetes e açaí (a partir de R$10), brownie recheado (R$18) e para o tradicional Churros (R$14), disponível nos sabores de doce de leite, brigadeiro, creme de avelã ou chocolate branco.

Cervejas locais e espaço KIDS

Para os amantes da cultura cervejeira, uma das mais tradicionais marcas do mercado paranaense marca presença no evento, a Way Beer. Fundada em 2010, a premiada cervejaria disponibilizará os tipos Pilsen (R$14), IPA (R$16) e Red Ale (R$15), além de uma edição inédita do rótulo IPA LOKA, disponível exclusivamente para o evento (R$16 – garrafa 350ml).

A IPA LOKA VAG Nation Brasil combina o estilo IPA com pitadas de artemisia absinthium, resultando em uma cerveja equilibrada com teor alcoólico de 6,5% e 68 de IBU.

Para a criançada, o evento contará com um Espaço Kids especial, assinado pela Kinder Park, com opções de cama elástica, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, entre outros.

Ingressos

Os ingressos para a quarta edição do VAG Nation Brasil estão disponíveis com valores a partir de R$15 (por dia / pedestre) e podem ser adquiridos pelo site oficial: www.vagnationbrasil.com.br . Crianças até 14 anos e pessoas acima de 65 anos não pagam entrada.

O VAG Nation Brasil será nos dias 7 e 8 de setembro, das 10h às 22h, no Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade)