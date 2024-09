Rosa de Saron traz nova turnê do seu rock cristão a Curitiba

A Rosa de Saron, maior banda de rock cristão do Brasil, desembarca em Curitiba no próximo dia 7 de setembro, um sábado de feriado, para apresentação da nova turnê “35+”. O show é um Upgrade do evento que celebrou os 35 anos de carreira do grupo. No set list, os grandes clássicos da carreira, proporcionarão aos fãs momentos nostálgicos e uma celebração de fé, amor e esperança por meio da música.

Para o show, Bruno, Grevão, Rogério e Eduardo selecionaram hits dessas três décadas e meia, como “Sol da Meia Noite”, “Nova Primavera” e “Menos de Um Segundo”. Com mais da metade do repertório de músicas atuais, a banda honra o seu legado e prova, mais uma vez, seu poder criativo e de renovação, mostrando que não vive apenas das conquistas do passado, mas continua escrevendo sua história para o futuro.

+ Veja mais: Tradicional Feira da Louça de Campo Largo começa nesta quinta

Dos sucessos mais recentes, do DVD “In Concert”, registrado em agosto passado no Theatro Municipal de São Paulo, eles trazem canções como “A Rosa e o Espinho” e “Terra do Nunca”, bastante ovacionadas e aguardadas pelo público. E, não devem faltar “Do Alto da Pedra, “Mire as Estrelas” e “Baile de Máscaras”.

Formada por Bruno Faglioni (voz), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria), em mais de 35 anos de história, a Rosa de Saron tem impactado milhares de vidas no Brasil e exterior. São aproximadamente 800 mil ouvintes mensais apenas no Spotify e meio bilhão de plays no YouTube, além de diversos prêmios e indicações ao longo dos anos.

5 tendências pra organizar um casamento diferente e surpreender

O show acontece no Teatro Positivo, que fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. A apresentação começa às 21h. A classificação é livre e a produção é da Dumas Produções. Os ingressos custam a partir de R$ 90 neste link.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!