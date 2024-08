5 tendências pra organizar um casamento diferente e surpreender

Com aumento de 4% no número de casamentos no Brasil no ano de 2023, em comparação com 2022, o País teve 970 mil matrimônios. O número chega perto do que foi registrado um ano antes da pandemia de covid. Em 2019, o Brasil teve 1,024 milhão de uniões. Para quem pensa na hora do sim, a preparação de um casamento vai muito além da data em que os convidados festejam essa união. E com tantos casamentos que acontecem, o sonho dos casais é tornar esse momento único.

Na opinião de Eliz Boscardin, empresária no ramo de casamentos há dez anos, os noivos precisam pensar em uma festa que reflita a personalidade do casal. Afinal, trata-se de um momento singular que precisa estar marcante para a vida de cada um. “É importante pensar em cada detalhe como autêntico: seja a decoração ou as atividades da festa, tudo precisa capturar os gostos e estilos dos noivos”, afirma.

Eliz e o marido, João Aires, lideram um evento de casamentos que está na quinta edição. Realizado na Grande Curitiba, o Casamentos Fora de Série é uma forma de aproximar fornecedores de serviços de matrimônio dos casais, como decoração, vestidos de noiva, ternos, buffet, lembranças, fotografia e vídeo.

O evento é realizado neste ano em duas datas: 18 de agosto e 1° de setembro. Nestes encontros, a empresária percebe a preocupação dos pombinhos e dos empresários com o diferencial das festas. “É claro que os noivos têm suas inspirações, mas isso pode estar mesclado com seus gostos. Os empresários do setor estão animados com o bom momento do mercado de eventos e casamentos e precisam também estar preparados para atender a essa demanda”, comenta.

A empresária cita cinco tendências para organizar um casamento diferenciado e inesquecível. Confira!

1 – Prefira cores que entreguem sofisticação na decoração

Elegância e ousadia devem ser as palavras escolhidas quando os noivos pensam em decorar a festa. Para Eliz, isso precisa incluir uma paleta de cores que entregue sofisticação: verde, branco, preto e lilás são tendência neste ano de 2024 para os matrimônios. “Usar frutas como elementos decorativos também adiciona cor, textura e fragrância para dar mais vida ao ambiente”, afirma.

2 – Aposte em drinks no método “faça você mesmo”

Outra das tendências para um casamento diferenciado são as experiências interativas. No caso dos drinks, o casal pode pensar em um bar no qual os convidados preparam suas bebidas. “Isso adiciona um toque pessoal e criativo à celebração. Afinal, nada melhor do que deixar as pessoas que amamos mais à vontade na festa que preparamos, ainda mais se queremos que ela seja única”, diz a empresária.

3 – Possibilite aos convidados levarem fotos na hora

Se tem algo que melhor ajuda na recordação dos casamentos são as imagens que retratem o momento. Por isso, os noivos podem pensar em três formas de realizar esse sonho. Uma delas é espaço de “aquarela”, na qual os convidados tiram fotos e, ao final da festa, levam como recordação uma aquarela pintada a mão, com base na fotografia. Outra forma de possibilitar essa lembrança são os locais de fotos instantâneas, nos quais cada um pode tirar sua foto e levá-la na hora para se recordar do casório. Ou então deixar câmeras analógicas espalhadas pelo local para os convidados registrarem os momentos da festa. “Os noivos podem, inclusive, ter espaços instagramáveis no local do evento”, completa.

4 – Garanta diversão com brinquedos infláveis

Que tal um conjunto de brinquedos infláveis, como um grande tobogã, piscina de bolinhas e campo de futebol? Parece um cenário apenas para crianças se divertirem enquanto os adultos conversam e dançam na festa de casamento. Mas ter esse espaço pode garantir a diversão de todas as idades. A empresária indica que esses brinquedos sejam todos brancos, para combinar com o momento do casório.

5 – Reaproveite flores para fazer lembranças

Sabe aquelas flores que decoraram toda a festa de matrimônio? Ao invés de descartá-las, também podem ser usadas para criar buquês que serão dados aos presentes como lembranças ao final do evento. “Essa tendência é o que chamamos de ‘flowers ao vivo’. É um toque que garante o reaproveitamento da decoração e exclusividade”, diz.

Todas essas tendências estarão presentes no último dia da quinta edição do Casamentos Fora de Série, que acontece no dia 1° de setembro, das 14h às 20h, e que pretende proporcionar aos participantes uma verdadeira imersão no que há de mais atual e inspirador para casamentos. O evento acontece na Villa do Rocio, em Almirante Tamandaré.

O Casamentos Fora de Série será no dia 1º de setembro na Villa do Rocio, que fica na Rua José Kuckla, 100 – Bairro Juruqui, Almirante Tamandaré, das 14h às 20h. O convite custa R$ 140,00 e informações podem ser obtidas neste site.

