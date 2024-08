17ª Festa do Vinho agita São José dos Pinhais neste fim de semana

Com uma programação repleta de atrações culturais e gastronômicas, São José dos Pinhais se prepara para um dos eventos mais aguardados do ano: a 17ª Festa do Vinho e Mostra Folclórica. O evento, que integra o calendário oficial do município, começa nesta sexta-feira (30) e acontece até domingo (1º), no Parque do Vinho, com apresentações de artistas nacionais, como Corpo e Alma, Baitaca e Ralf.

Segundo a Associação Caminho do Vinho (ACAVIM), responsável pela organização da festa, a expectativa é atrair cerca de 40 mil visitantes e movimentar o Caminho do Vinho, um dos principais roteiros turísticos de São José dos Pinhais. A programação diversificada promete agradar todos os gostos e inclui uma série de atrações para todas as idades.

Dentre as atrações musicais, destacam-se artistas nacionais que prometem embalar os presentes com ritmos animados. Na sexta-feira (30), a festa de abertura fica por conta do grupo Corpo e Alma. Os amantes da música gaúcha têm data certa para prestigiar o evento: no sábado (31), o cantor Baitaca encantará a todos com seus sucessos tradicionais. Para fechar a 17ª edição da Festa do Vinho e Mostra Folclórica de São José dos Pinhais, o cantor Ralf subirá ao palco no domingo (1º) para cantar as principais canções da carreira.

O público poderá prestigiar também apresentações de artistas locais e de grupos de dança folclórica com performances vibrantes e tradicionais. Haverá ainda uma ampla variedade de pratos típicos italianos, com destaque para a degustação de vinhos artesanais.

Para a criançada, haverá brinquedos infláveis. No sábado (31), haverá a tradicional distribuição da polenta de 17 metros. A entrada no evento será gratuita, entretanto, é solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. Importante ressaltar que todos os donativos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Participe dessa grande festa, que promete três dias de muita alegria e diversão para toda a família! Confira a programação completa da 17ª Festa do Vinho e Mostra Folclórica de São José dos Pinhais:

Sexta-feira (30/08)

18h – Everton Luiz

18h30 – Gabriel Tavares e Vini

20h – Matheus Luz

21h – Corpo e Alma

Sábado (31/08)

13h – Duda Leal (mini boiadeira)

13h30 – Leo Góes

15h – Fabiano Júnior

17h30 – Cristian e Sulivan

19h – Marjourie e Mel

20h – Apresentações dos grupos folclóricos

22h – Baitaca

Domingo (01/09)

12h – Petterson Ribeiro

13h – Mathias Henrique (sanfoneiro)

14h – Rayane e Gabriel

15h – Apresentações dos grupos folclóricos

17h – Felipe e Fabrício

18h30 – Ali e Rhuan

20h – Ralf

Serviço

Evento: 17ª Festa do Vinho e Mostra Folclórica

Data: de 30 de agosto a 1º de setembro de 2024

Local: Parque do Vinho (Rua Júlio César Setenareski, n.º 150 – Colônia Mergulhão)

