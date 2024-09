Bazar em Curitiba tem itens de grifes consagradas com preços camaradas

A segunda edição do bazar “Grife Solidária” da Associação Alírio Pfiffer/Instituto TMO (ITMO), referência nacional no suporte ao Transplante de Medula Óssea, vai ocorrer nos dias 06 e 07 de setembro, no Park Shopping Barigui, a segunda edição do seu Bazar “Grife Solidária”. O bazar em Curitiba tem diversos itens de marcas de grife a preços camaradas.

O evento conta com peças de grifes consagradas a preços especiais como Burberry, Chanel, Chloé, Dior, Ferragamo, Valentino, entre outras. Além de vestuário feminino e masculino de alta costura, o bazar oferece um mix exclusivo de acessórios, bolsas, sapatos, cintos, bijuterias e artigos de decoração, atendendo aos mais exigentes padrões de estilo e qualidade.

Todos os produtos a serem ofertados no Bazar “Grife Solidária” são de doações. O Instituto mantém pontos de coleta e as pessoas tem até o dia 28 de agosto, para ceder roupas, bolsas, sapatos e acessórios diretamente nas lojas Bazaar Fashion e Loja Vanessa Taques.

Os recursos obtidos para este bazar em Curitiba serão integralmente destinados ao acolhimento a pacientes em tratamento de medula óssea e financiamento de pesquisas na área, proporcionando esperança e novas perspectivas a brasileiros que necessitam dos procedimentos.

“Cada peça adquirida representa uma nova chance para alguém que necessita de tratamento. Nosso trabalho é incentivar o apoio à causa do transplante medular, gerar adesões e transformar resultados em impacto real na vida de nossos acolhidos e eventos como esse são fundamentais para que possamos continuar transformando realidades”, disse Renata Krause, presidente do ITMO.

Como doar itens para o Bazar em Curitiba?

No Instituto TMO, na Rua. General Carneiro, 06, no bairro Alto da Glória, na loja Bazaar Fashion na Av. Sete de Setembro, 5769, no Batel, e loja Vanessa Taques, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2512 , no bairro Bigorrilho.

O bazar ocorre das 10h às 22 horas, sem intervalos, no Park Shopping Barigui. As

formas de pagamento são dinheiro, cartão ou via pix da entidade nos dias 06 e 07 de setembro.

