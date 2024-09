Show de 50 anos de José Augusto em Curitiba tem ingressos no fim

O cantor e compositor José Augusto desembarca em Curitiba no próximo dia 3 de setembro para o que considera “sua maior jornada musical”. O show ‘Histórias em Canções – 50 anos’ celebra meio século de dedicação à música romântica brasileira no palco do Teatro Positivo. Os ingressos estão quase no fim. .

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e uma voz inconfundível, o cantor promete uma apresentação repleta de memórias e emoções. Os últimos ingressos estão disponíveis no site www.diskingressos.com.br ou no Shopping Mueller, a partir de R$90,00.

A nova turnê traz a direção musical assinada pelo próprio José Augusto, com os arranjos impecáveis de Caíque Rocha e direção geral da LC Entretenimento. O show em Curitiba é uma produção da Platéia Eventos.

A produção do espetáculo garante surpreender, oferecendo uma experiência sensorial completa. A combinação de iluminação, cenografia e tecnologia proporcionará um ambiente envolvente, ressaltando ainda mais a magia de suas canções. Grandes clássicos de uma carreira marcada por sucessos atemporais e interpretação única.

O cantor afirma não apenas relembrar os sucessos que marcaram sua trajetória, mas também trazer um toque especial ao apresentar músicas que ele interpretou de outros artistas, bem como aquelas que foram eternizadas por intérpretes que celebraram suas composições.

O setlist traz desde o sucesso “Chuvas de Verão”, até a emblemática “Evidências”, que foi composta por José Augusto. Também serão executados clássicos como “Aguenta coração”, “Sonho por Sonho”, e músicas como “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, composição do amigo Moacir Franco, e “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, sucesso de Roberto Carlos.

“Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos juntos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta”, destaca José Augusto.

O show será na sexta-feira (13), no Teatro Positivo, a partir das 21h15. O teatro fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba. Ingressos podem ser adquiridos neste link.

