Maior festival de pagode do sul do Brasil será no Expotrade

Depois do sucesso em 2022 e 2023, o festival Samba Curitiba chega a sua terceira edição com a promessa de continuar superando as expectativas dos apaixonados por pagode. Neste ano, o line-up tem grandes nomes como Belo, Péricles, Turma do Pagode, LEGADO (Gaab, Rodriguinho e Mr. Dan) e Akatu. O evento será no dia 30 de novembro, na área externa do Expotrade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Promovido pela Multi Eventos Promoções, o show terá 12 horas (começa as 14h) de muita música e também uma série de atrações. Os ingressos estão à venda pelo site Zig Tickets ao preço inicial de R$ 90.

“Nos consolidamos como o maior evento de samba e pagode do sul do país. O público realmente se engajou com a proposta do Samba Curitiba, que sempre foi aliar a presença de grandes atrações nacionais com uma experiência única que vai além das apresentações. Logo depois da segunda edição, muitos já perguntavam sobre a data de 2024 e não poderíamos deixar de atender o desejo dos fãs”, afirma Júlio Oliveria, sócio-fundador da Multi Eventos Promoções.

Além das atrações nacionais, o line-up do Samba Curitiba deste ano contará com a presença de Banda Terezo, Alucinassom e Nosso Clima.

Mais aventura

E para quem gosta de experiências em grandes alturas, poderá se aventurar com duas atrações promovidas pelo festival: os radicais bungee jump e tirolesa. “Queremos garantir um dia marcante para que todos curtam o festival ao máximo e por isso decidimos garantir esse diferencial para os mais corajosos”, destaca Júlio.

Ingressos

São seis setores disponíveis:

Pista (amplo espaço, com bares e operações gastronômicas, além de sanitários exclusivos para o setor),

Front Stage (em frente ao palco, com bares e operações gastronômicas, além de sanitários exclusivos para o setor),

Mesas/Bistrôs (acesso exclusivo e visão privilegiada do palco, com mesas para até seis pessoas),

Camarote (acesso exclusivo e visão privilegiada do palco, com espaço para até 15 pessoas e atendimento diferenciado),

BackStage (acesso exclusivo e visão privilegiada, no Back Stage Open Bar está incluso: gin, vodka, whisky, água, cerveja, energético, refrigerante e suco)

PCD (área exclusiva para pessoas com deficiência, com vista privilegiada do palco, bares e sanitários exclusivos).

Os ingressos para a Pista custam entre R$90 a R$180 (3º lote, válido até 31/10); Front Stage, de R$120 a R$240; Back Stage, de R$350 a R$700; Mesas, de R$1.600 a R$2.000; Camarotes, de R$4.000 a R$5.000 e PCD, a R$150. Para todos os setores, ainda existe uma promoção de compre dois e leve três.

Além disso, quem levar um quilo de alimento não perecível no dia do evento pode garantir a meia entrada solidária (o desconto de 50% também é válido para menores de 21 anos, professores da rede pública, idosos e estudantes). Vale ressaltar que no dia 1º de novembro passará a valer um novo lote, com reajuste no valor dos ingressos. A classificação etária do evento é 16 anos.

O Expotrade fica na Rodovia João Leopoldo Jacomel – Rodovia das Águas, 10454 – Pineville, Pinhais. Clique aqui para comprar o ingressos!