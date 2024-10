O que esperar do show do Bruno Mars em Curitiba: setlist e mais

Bruno Mars se apresenta neste fim de semana, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. O que esperar do show do astro na capital paranaense? Bruno está em turnê pelo Brasil e já realizou apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

O cantor tem seguido uma setlist com poucas mudanças. Em São Paulo, o artista surpreendeu com um cover de “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó. No Rio de Janeiro, Bruno fez um solo de piano com elementos de “Cheia de Manias”, do Raça Negra. Em Brasília, o cantor homenageou Marília Mendonça, com “Infiel”. A expectativa é de que o astro faça um cover de algum artista brasileiro também em Curitiba.

Confira a provável setlist do show:

Come to Brazil

24K Magic

Finesse

Treasure

Liquor Store Blues / Billionaire

Perm

Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky / Gorilla

That’s What I Like / Please Me

Guitar & Saxophone Solo

Versace on the Floor

It Will Rain

Marry You

Drum Solo

Runaway Baby

Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open / Die With a Smile

(Piano acoustic)

When I Was Your Man

Piano Solo

**Cover de alguma música brasileira***

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Bis:

Uptown Funk

(Mark Ronson cover)

Serviço completo:

Confira abaixo um guia com informações sobre os horários, acessibilidade, segurança, trânsito e informações gerais.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

ABERTURA DOS PORTÕES: 16h

HORÁRIO DO SHOW: 21h

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

Menores de 14 a 17 anos, desacompanhados, mediante autorização* do pai, mãe ou responsável legal, com firma reconhecida em cartório. Modelo aqui.**

Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

*A autorização deve estar acompanhada de cópias do documento oficial de identificação do adolescente e dos pais/responsáveis que concederam a autorização.

**Deve ser assinado com firma reconhecida em duas vias.

DICAS ÚTEIS

– Não compre ingresso de cambistas ou pessoas desconhecidas na rua;

– Programe-se. Saia com pelo menos 02 horas de antecedência e verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

– Baixe o aplicativo “Quentro” para acessar o show, ingressos em pdf e print não vão funcionar (por conta do QR code).

PONTOS DE HIDRATAÇÃO

Será permitida a entrada de água potável para consumo próprio acondicionada em garrafas ou copos que não sejam de vidro ou materiais perigosos à segurança pública.

Pontos de hidratação serão disponibilizados nas barricadas, acessos e áreas de circulação. Será permitida a entrada de alimentos industrializados, desde que estejam em suas embalagens originais lacradas e em porções pequenas.

PROTEJA-SE DO SOL E DO CALOR

Hidratação é fundamental;

Use protetor solar;

Use chapéu e óculos escuros;

Use roupas leves e que não retenham muito calor;

Aumente a ingestão de água ou suco de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

ACESSO DO PÚBLICO

A leitura de ingresso e divisão de público por setor será feita nos portões de acesso seguindo as seguintes ordens:

Pista Premium: Portões 1 e 13

Cadeira Social Superior e Cadeira Social Inferior: Portão 20 e 21

Cadeira Mauá: Portão 5

Arquibancada: Portão 3

ORIENTAÇÕES GERAIS – PCD

Entrada

A entrada deve ser realizada pelo portão informado no ingresso

Recepção Catracas

Ao acessar as catracas e apresentar o ingresso, a equipe de receptivo, devidamente identificada, informará qual o melhor acesso para chegar ao espaço PCD referente a seu ingresso. Caso haja necessidade, será acompanhado por um bombeiro até o espaço.

Recepção no espaço PCD

No espaço, o mesmo deverá apresentar documento de identificação, laudo ou identificação referente a sua condição. Será registrado e identificado com pulseira PCD, que dará livre acesso ao espaço. No caso de acompanhante, o mesmo também deve ser registrado. Permitimos a entrada de 1 (um) acompanhante no espaço.

MEIA-ENTRADA

Não esqueça seus documentos!

O acesso aos portadores de ingresso do tipo meia-entrada ocorrerá após a conferência dos documentos comprobatórios do benefício.

Se você adquiriu ingressos de meia-entrada na modalidade meia-entrada idoso sem estar na idade mínima para tal, dirija-se à bilheteria para verificar a procedência e validade do seu ingresso.

Mais informações em: help.ticketmaster.com.br

BILHETERIA

A bilheteria do evento funcionará entre os portões 3 e 5 em containers e é operada pela empresa Ticketmaster.

OBJETOS PROIBIDOS

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

– Go-Pro (Ou similares);

– Tablets;

– Cartazes de qualquer tipo;

– Guarda-chuvas;

– Recipientes ou garrafas com embalagens rígidas;

– Bebidas alcoólicas;

– Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

– Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

– Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

– Fogos de artifício;

– Papel em rolo, jornais e revistas;

– Bandeiras e faixas com mastro;

– Capacetes de motos ou similares;

– Correntes, cinturões e pingentes;

– Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

– Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar Levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

– Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

– Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

– Lasers, walkie-talkie e drones;

– Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

– Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

– Utensílios de armazenagem;

– Cadeiras ou bancos;

– Bastão para tirar foto;

– Buzinas de ar;

– Mochilas ou bolsas maiores do que 30x15x20cm;

– Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local;

– Camisetas de time de futebol;

– Cigarro eletrônico;

*O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

**Os objetos não autorizados serão descartados.

***O evento não possui guarda-volumes.

