“Madrinha de aluguel” é novidade no Tarde das Noivas e Debutantes 2024 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 20 de outubro (domingo), o Castelo do Batel, em Curitiba, sediará a Tarde das Noivas e Debutantes 2024. O evento, que acontece das 14h às 21h, reunirá mais de 60 empresas oferecendo serviços e produtos essenciais para casamentos e festas de debutantes, focando em inovação e sustentabilidade.

Entre as atrações desta edição, está “A Madrinha que Faltava“, um serviço concebido para personalizar o planejamento de chás de panela e lingerie. Este serviço destaca-se por oferecer uma “Madrinha de Aluguel”, solução inovadora para noivas que buscam evitar conflitos familiares ao preencher um papel importante de forma profissional e conciliadora.

Vai ter Horário de Verão em 2024? Governo decide!

O evento também irá apresentar uma experiência pioneira com o uso de Realidade Virtual. Os participantes poderão visualizar a decoração do casamento ou festa de debutantes em 360°, graças a óculos especiais de realidade virtual, permitindo ajustes antes do evento real e proporcionando uma experiência imersiva e realista.

Na esfera da sustentabilidade, o estilista Edson Eddel trará uma linha de vestidos de noiva criados com materiais ecologicamente responsáveis, demonstrando que o luxo pode caminhar junto à responsabilidade ambiental.

Inovações também serão vistas no formato dos álbuns de casamento. A novidade inclui álbuns interativos, equipados com um display digital que apresenta vídeos dos eventos, oferecendo uma experiência dinâmica e emocional aos que revisitarem esses momentos.

Doçuras Criativas

Entre os destaques de confeitaria, uma empresa inovadora promete não apenas criar doces, mas realizar sonhos. A possibilidade de encomendar doces em qualquer formato – de caveiras a animais, de bíblias a flores – materializa a imaginação dos clientes, permitindo que qualquer ideia se torne uma realidade doce e inesquecível.

+ Leia também: Leilão da Caixa tem 500 imóveis, incluindo casa em Curitiba por R$ 138 mil

A Tarde das Noivas e Debutantes contará ainda com desfiles destacando novas tendências em moda noiva e debutantes, abrangendo estilos do clássico ao contemporâneo. Especialistas em planejamento de eventos compartilharão dicas práticas, enquanto os participantes terão a oportunidade de degustar diversas opções de buffets, incluindo bolos e doces, para auxiliar na decisão do cardápio ideal para seu evento.

“Este dia será uma chance única para os visitantes esclarecerem dúvidas com os fornecedores e conseguirem condições especiais para a aquisição de serviços e produtos”, dizem os organizadores.

O Tarde das Noivas e Debutantes 2024 será no Castelo do Batel, Avenida do Batel, 1323, Curitiba. O evento será das 14h às 21h e os ingressos custam R$ 20.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?