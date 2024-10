Leilão da Caixa tem 500 imóveis, incluindo casa em Curitiba por R$ 138 mil

Um novo leilão da Caixa Econômica Federal traz 500 propriedades com descontos de até 55% e lances a partir de R$ 32,8 mil. São 175 casas, 310 apartamentos, dois imóveis comerciais e 13 terrenos, sendo seis deles no Norte, 112 no Nordeste, 81 no Centro-Oeste, 268 no Sudeste e 33 no Sul. Em Curitiba, há uma casa de 58,3 m² que esta com lances a partir de R$ 138 mil.

Segundo o leiloeiro oficial deste certame, em Curitiba (PR), é possível arrematar uma casa de 58,3 m², construída em terreno de 118 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel é anunciado com desconto de 44% e pode sair por R$ 138.550.

Desta vez, a Caixa irá cobrir as respectivas dívidas das propriedades de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e ITR (Imposto Territorial Rural) que passem o valor de R$ 1.000. Já outros débitos, como condomínio atrasado, serão quitados independentemente do valor.

As consultas e lances para arrematar os 500 bens imobiliários podem ser feitas por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br, a partir das 10h de segunda-feira (21) até as 10h do dia 30 de outubro.

Para Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da empresa, a iniciativa da Caixa em ressarcir eventuais dívidas traz mais segurança e facilidades ao comprador. “Mas vale ressaltar que, em situações em que o imóvel estiver ocupado, a desocupação é por conta do arrematante”, afirma Fidalgo.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro e enviar os documentos exigidos no edital.

O leiloeiro recomenda que os interessados não deixem para a última hora para se habilitar no site, realizar a busca do imóvel e verificar todas as condições do lote escolhido, pois o leilão deve ser muito concorrido.

Fidalgo também aconselha pesquisar detalhes como valor do imóvel no mercado e estado de ocupação e de conservação.

É possível usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para arrematar o bem. Para quem vai financiar o pagamento, é preciso procurar uma agência da Caixa Econômica Federal antes do fim do leilão para obter a carta de crédito aprovada.

Como participar de leilões?

1- É preciso criar uma conta na Fidalgo Leilões por este link

2 – Conferir os lotes oferecidos e marcar como favorito(s) o(s) que interessam para lances

3 – Dar o(s) lance(s) pelo “auditório virtual” das 10h do dia 21 de outubro até as 10h do dia 30 de outubro de 2024

Quais documentos são necessários para arrematação?

As pessoas físicas ou a pessoa designada por ele deverão apresentar ao leiloeiro cópias autenticadas ou assinados com o certificado digital (exemplo gov.br) dos seguintes documentos:

– cédula de identidade

– CPF

– comprovante de endereço

– procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, se for o caso

As pessoas jurídicas ou a pessoa designada por ele deverão apresentar ao leiloeiro cópias autenticadas ou assinados com certificado digital (exemplo gov.br) dos seguintes documentos:

– CNPJ

– Ato Constitutivo e devidas alterações

– CPF e cédula de identidade do representante

– Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes para fazê-lo

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LEILOADOS POR REGIÃO:

NORTE

– Três no Amazonas,

– Dois no Pará

– Um em Rondônia

Destaques do leiloeiro: Em Manaus (AM), um apartamento de 40,3 m², com dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha, pode ser arrematado com 45% de desconto, saindo por R$ 63,8 mil.

No Pará, em Tracuateua, uma casa de 47 m², construída em terreno de 224,5 m², tem lance inicial de R$ 50.683,92. O imóvel tem dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha e é oferecido com 43% de desconto.

NORDESTE

– Três em Alagoas

– 11 na Bahia

– Seis no Ceará

– Três no Maranhão

– 28 na Paraíba

– 24 em Pernambuco

– Nove no Piauí

– 19 no Rio Grande do Norte

– Nove em Sergipe.

Destaques do leiloeiro: No Piauí, é possível arrematar uma casa de 45,8 m², construída em terreno de 200 m², localizada no município de União, com desconto de 43%. Com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, o imóvel é anunciado por R$ 32.868,60.

Em João Pessoa (PB), está em leilão um apartamento de 54 m², com dois dormitórios, área de serviço, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com 40% do valor abaixo da avaliação e lance inicial de R$ 77.875,42.

Na cidade de Altos (PE), uma casa de 82 m², construída em terreno de 285 m², com três dormitórios, área de serviço, três banheiros, sala e cozinha sai por R$ 85.9010, já com os 44% de desconto.

Em Salvador (BA), é possível arrematar um apartamento de 47,3 m², com dois dormitórios, área de serviço, dois banheiros, sala e cozinha com 35% do valor abaixo da avaliação do imóvel. O lance inicial é de R$ 130.000.

Já em Parnamirim (RN), o destaque é um apartamento de 59,4 m², com dois dormitórios, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 45% de desconto, saindo por R$ 62.758,56.

CENTRO-OESTE

– Três no Distrito Federal

– 72 em Goiás

– Dois no Mato Grosso do Sul

– Quatro no Mato Grosso

Destaques do leiloeiro: Em Goiás, destacamos um apartamento na cidade de Goiânia, com 42,8 m², dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 44% de desconto, saindo por R$ 113.056,80.

No município de Luziania, também no estado goiano, um apartamento 63 m², é ofertado com 40% de desconto. O imóvel possui dois dormitórios, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem. Lance inicial de R$ 75.036,97.

Em Campo Grande (MS), uma casa de 67,9 m², construída em terreno de 180 m², com dois dormitórios, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, está anunciada por R$ 105.128,75, já com os 40% de desconto.

SUDESTE

– Seis lotes no Espírito Santo

– 50 em Minas Gerais

– 134 no Rio de Janeiro

– 78 em São Paulo

Destaques do leiloeiro: No Rio de Janeiro (RJ), há um apartamento de 39 m², com dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha, com 44% do valor abaixo da avaliação e lance inicial de R$ 53.311,26.

Também na capital carioca, outro apartamento, com 50,2 m², dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma garagem, por R$ 87.323,25, já com os 40% de desconto.

Para os capixabas, em Serra (ES), um apartamento de 40,8 m², com dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha sai por 40% do valor abaixo da avaliação do imóvel. O lance inicial é de R$ 78.000.

Em Belo Horizonte (MG), uma casa de 143 m², construída em terreno de 150 m², com três dormitórios, dois banheiros, sala, lavabo, sacada, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel é anunciado com desconto de 35% e sai por apenas R$ 284.240.

Entre diversas opções localizadas na região metropolitana, litoral e interior de São Paulo, destaca-se uma casa de 315,8 m², construída em terreno de 780 m², localizada na cidade de Franca. O imóvel de três dormitórios, quatro banheiros, sala, lavabo, varanda, cozinha e piscina está anunciado com desconto de 35% e lance inicial de R$ 1,170 milhão.

Na capital paulista, também há uma casa, de 196 m², construída em terreno de 200 m², com três dormitórios, banheiro, sala e cozinha por R$ 577,2 mil, já com o desconto de 35%.

SUL

– 32 no Paraná

– Um em Santa Catarina.

Em Londrina (PR), o destaque é um apartamento de 41 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, também com 44% do valor abaixo da avaliação do imóvel e lance inicial de R$ 91.443.

Em Blumenau (SC), um apartamento de 52,8 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 35% de desconto, sai por R$ 148,2 mil.

