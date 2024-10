Vai ter Horário de Verão em 2024? Governo decide!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A resposta para a pergunta que divide os brasileiros é: NÃO! Não teremos Horário de Verão em 2024, segundo o governo federal. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, após uma grande expectativa neste tema que divide a população mais que muitos assuntos polêmicos.

“Hoje, na última reunião com o Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), chegamos à conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para este período, para este verão”, cravou Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energias em entrevista à imprensa.

Uma esperança para quem curte o Horário de Verão é que a medida voltará a ser estudada para 2025.

Horário de Verão 2024

A situação dos reservatórios cravou a decisão do governo. Em 2024, integrantes do governo também afirmam, sob reserva, que a situação dos reservatórios ainda não era considerada tão grave quanto em crises históricas, como a de 2021, a ponto de a medida ser adotada.



