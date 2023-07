Luan Santana convida Safadão e Ludmilla para show na Pedreira, em Curitiba

Com um currículo de quem conquistou o Brasil de ponta a ponta e está ganhando o mundo, Luan Santana chega em Curitiba, dia 29 de julho, no palco da Pedreira Paulo Leminski, com o “Luan City Festival”. Trata-se da versão plena e com shows de convidados da turnê que tem percorrido o Brasil e nasceu do projeto gravado em dezembro de 2021, em São Paulo. Na capital do Paraná, além do seu espetáculo de mais de duas horas, haverá apresentações de Wesley Safadão e Ludmilla. O evento tem gerado grande expectativa e impactado a cidade.

“Luan City Festival” tem a concepção de uma grande festa, capaz de abraçar as pessoas da plateia como parte da apresentação. O cenário leva muito mais que um palco, é uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais.

“Minha ideia foi realmente trazer uma nova sonoridade para a minha história. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta cidade que a gente criou para percorrer o Brasil para que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, da emoção e da energia que envolve o repertório. E agora com shows de grandes amigos e talentos da nossa música será incrível”, afirma Luan.

Sobre o show do anfitrião

Segundo Luan, além de sucessos como “Morena”, “Tudo o que você quiser”, “Coração Cigano” e “Abalo Emocional”, o repertório traz as inéditas “Deus é Muito Bom”, “Meio Termo”, “Vai Chorar no Carro”, “Tímida”, “Calvin Klein”, “Sem Sentimento” e “Mulher Segura”.

A megaprodução com iluminação em Led e projeção dão tom ao festival. “Montamos uma estrutura especial. Serão quatro palcos, sendo o maior com 20 metros de boca, um palco circular com 4 metros de diâmetro, uma passarela com 3 metros por 3 metros e mais um suspenso com elevador também 3 por 3”, adianta o produtor Tiago Gomes.

Segundo o produtor executivo Ton Santana, em linhas gerais, a nova turnê LUAN CITY 2.0 vai reunir elementos do DVD em dimensões menores, mas exaltando a grandiosidade do DVD que deu origem ao novo show. “Teremos surpresas no decorrer do show. Sendo assim, o festival já é uma prévia da turnê a ser lançada. A edição do festival em Curitiba é um extrato de toda estrutura futurista de luz e led, ativações, cenografia e experiências apresentadas durante o DVD Luan City 2.0”, completa.

“Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim, não necessariamente num show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade, nessa festa que agente armou. E estar em Curitiba já é motivo para comemorar”, reforça Luan.

Serviço

Luan City Curitiba

Atrações: Luan Santana, Ludmilla e Wesley Safadão

Data: 29 de julho – Sábado

Local: Pedreira Paulo Leminski

Abertura dos portões: 14h

Classificação: 18 anos (16 e 17 anos acompanhado dos pais ou responsável legal); Camarote OPEN BAR somente para maiores de 18 anos.

Ingressos: https://www.ingressonacional.com.br/evento/22726/luan-city

Realização: LS, AME e Like Entretenimento

