Luan City Festival; veja a setlist do show de Luan Santana

Luan Santana vai se apresentar nesta noite de sábado (29), na Pedreira Paulo Leminski. A turnê “Luan City Festival” conta ainda com os convidados Ludmilla e Wesley Safadão.

Luan se apresenta por quase três horas em um mega palco montado na Pedreira, onde uma passarela foi montada para deixar o cantor ao lado do público. Além da proximidade com o público, Luan promete manter a energia da festa lá no alto.

O setlist do show apresenta 30 músicas, sendo algumas dos antigos sucessos como Abalo Emocioal, Morena, Coração Cigano, Meteoro, Eu Você, O Mar e Ela, Quando a Bad Bater, Amar não é Pecado seguem firme no repertório. Confira abaixo, as músicas que devem ser cantadas hoje na Pedreira.

Setlist

Deus é muito bom Morena Quando a bad bater Meio termo Acordando o prédio Vou Te Amar Tímida Erro Planejado Falando sério Vingança Solteirou Eu, Você, O Mar e Ela Abalo Emocional Coração Cigano Ambiente errado Escreve Aí Sem sentimento Mulher segura Amar não é pecado / Te esperando / Boa memória / Dia, lugar e hora / Te vivo Meteoro / Você Não Sabe o Que é Amor / Sinais Chuva de arroz As lembranças vão na mala / Você de mim não sai / Pra você lembrar de mim / Incondicional E aí Asas / Tanto Faz / Tudo Que Você Quiser Vai chorar no carro Vida noturna Seu Doutor Coração Cigano Evidências Água com açúcar

