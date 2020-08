“Fazendo Música, transformando vidas”. É assim que o Distrito 4730 do Rotary International pretende ampliar seu poder de ação em projetos humanitários. Entre eles o “End Polio Now”, que mundialmente luta pela erradicação da poliomielite. Dia 15 de agosto, uma live solidária, com músicos amadores rotarianos e participação de talentos da música paranaense, promete agitar o Youtube e as mídias sociais.

A meta é ousada: arrecadar R$ 100 mil, que serão investidos nos projetos tocados pelo Rotary. Um dos canais de ajuda é o patrocínio. Cada um dos 81 clubes que integram o Distrito 4730 tem a missão de convidar empresas a patrocinarem o evento. “São cotas pequenas, a partir de R$ 500,00, mas que somadas vão nos ajudar a atingir o objetivo”, conta Ali Feres Messmar, músico e integrante da comissão organizadora.

O show começa às 19h do dia 15 (sábado). “Desenvolvemos diversos projetos comunitários que vão desde a vacinação de crianças para erradicarmos a pólio, quanto outras ações nas áreas da saúde, meio ambiente, alfabetização, educação, entre outros. Trabalhamos com o objetivo de servir à comunidade”, explica Anaides Pimentel da Silva Orth, governadora do distrito.

Empresas interessadas em ajudar podem entrar em contato diretamente com a governadora, através do e-mail anaidesdistrito4730@gmail.com. É o bom e velho ganha-ganha, já que as empresas divulgam seus serviços, e ajudam a quem precisa por meio dos projetos do Rotary. Todas terão suas marcas e serviços divulgados ao longo da transmissão.

A apresentação terá cerca de duas horas e será conduzida pelo grupo Linha do Samba, que receberá convidados como a banda Falcatrua e o músico e cover brasileiro do cantor Elvis Presley, Rogério Cordoni.

Serão apresentações de vários estilos musicais e os espectadores poderão contribuir financeiramente para os projetos por meio de QR Codes, direto pelos celulares. “Com esse dinheiro poderemos atender à maioria dos projetos tocados pelo Rotary, como auxílio a hospitais, projetos de leitura, e todos as demais áreas já mencionadas”, conta Anaides.

“Os próximos dias são decisivos para o sucesso da live. Já estamos ensaiando e torcendo pra que muitos empresários se sensibilizem e apoiem”, comenta Ali.

Social

O Rotary Club é uma instituição centenária, que se dedica à prestação de serviços à humanidade, com atuação voluntária de mais de 1,2 milhão de membros no mundo todo. A Fundação Rotária financia estes projetos. “É uma espécie de banco do Rotary que capta todos os recursos arrecadados pelos distritos em ações, como a live, para aplicar nos projetos”, acrescenta a governadora do distrito 4730.

No Paraná, pesquisa do Programa Impulso, de março de 2020, cerca de 70% das organizações sociais do estado apontaram que, se o cenário permanecesse inalterado, teriam que fechar as portas em poucos meses. Por isso a ajuda é importante.

Se alguém ou alguma empresa preferir doar direto para o Rotary, os dados são:

Banco Sicredi (748)

Agência: 0730. Conta Corrente: 14215-7

Distrito 4730 de Rotary Internacional

CNPJ: 08.252.079 / 0001-50

A Live será transmitida pelo canal do Rotary no Youtube e também pelo perfil do clube no Facebook.

