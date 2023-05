Após um mês fechada, a estufa do Jardim Botânico reabriu para visitação do público na manhã desta quinta-feira (11). O local, que é um dos principais cartões-postais de Curitiba, passou por limpeza dos vidros e manutenção geral, com pintura da estrutura, reparos no piso e lavagem da cascata.

Além da estufa, o espaço do café e do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, que ficam na Galeria das Quatro Estações, também foram reabertos para o público nesta quinta. A cobertura da Galeria passou por limpeza e manutenção durante três dias.

Foto: Hully Paiva/SMCS

Segundo a prefeitura, a limpeza dos espaços foi feita com água não potável, do poço artesiano do Horto Municipal do Guabirotuba, um dos 30 perfurados pelo município durante a crise hídrica de 2020 para atender aos equipamentos municipais e comunidades vulneráveis.

Mais de 100 espécies na estufa

De acordo com o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff, durante a paralisação para visitas na estufa também foram plantadas novas plantas. A estufa abriga mais de 100 espécies diferentes de plantas da Mata Atlântica, que ficam em exposição permanente para o público.

“A estufa tem um sistema de irrigação e nebulização para manter a umidade das plantas. O próprio formato da estufa foi feito para manter a temperatura ideal das plantas, que são de clima tropical”, afirmou José Roberto Roloff.

