Paula Fernandes apresenta show em Curitiba neste próximo sábado

Depois de voltar às suas origens, Paula Fernandes segue aproveitando a sua fase mais leve e madura. A cantora apresenta sua nova turnê 11:11 em Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 13 de maio, a partir das 21h15. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90, pelo Disk Ingressos. O show na capital tem a produção da produção e realização são da RW7 Production & Entertainment.

O novo show, que percorre o Brasil, vem repleto de grandes sucessos. O repertório traz um mix de composições inéditas, releituras de grandes clássicos da carreira da Paula Fernandes e também da música sertaneja, que são apresentadas com novos arranjos e uma vibe totalmente repaginada.

O público pode se preparar para cantar em coro “Pássaro de fogo”, “Não precisa”, “Se Deus me ouvisse”, “Nascemos para cantar” e até mesmo sucessos da atualidade, como “Esqueça-me se for capaz”, “Batom de cereja”. Paula também promete surpresas engraçadas ao ensaiar com a plateia alguma dança do Tik Tok e claro, o hit “Tá Tudo Bem” não poderia ficar de fora.

As novidades no novo show não param. Por meio de um cenário e luzes impecáveis, será formado um belo portal por onde a cantora levará o público para conhecer um mundo onde a perspectiva da vida é diferente da que estamos vendo ou vivendo hoje. Desta forma, Paula Fernandes conduzirá os fãs a uma reflexão importante de que atravessando o portal é possível viver em um mundo onde tudo pode ser melhor, onde os sentimentos sejam alcançados em sua plenitude, fazendo com que as pessoas vivenciem e valorizem as suas verdades, quem elas, de fato, são. O projeto “11:11” promete emocionar a todos.

A direção geral do show ficou com a Paula Fernandes e o diretor Fábio Lopes da Agência Hit, que já assinou projetos como especial Amigos 20 anos, Chitãozinho & Xororó (Grammy latino) Gustavo Mioto, Villa mix festival (Guinness World Records), Matheus e Kauan, Jorge e Mateus, Marília Mendonça, maiara e Maraisa, entre outros projetos.

“Estou vivendo uma nova fase em minha vida, transformadora. Sinto como se tivesse realmente a possibilidade de passar por um portal e ver as coisas boas que há em mim e no mundo. Por isso, convidar os meus fãs a fazerem esta viagem comigo é especial, a música tem esse poder transformador e eu quero ser esse instrumento”, conclui Paula Fernandes.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 5.6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais, mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes e dois Grammys Latinos como Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Serviço

Paula Fernandes em Curitiba

Data: 13 de maio de 2023 (sábado)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 21h15

Ingressos: os ingressos variam de R$ 90 a R$ 560, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Positivo

**Entrega em domicílio com taxa de entrega

Classificação: Livre

Realização: RW7 Production & Entertainment

