VÍDEO: Roberto Carlos faz chorar e sorrir em show repleto de emoções em Curitiba

Roberto Carlos revelou toda sua majestade para 2,4 mil pessoas que acompanharam o espetáculo no Teatro Positivo, em Curitiba, nesta última segunda-feira (08). O rei apresentou 15 grandes sucessos de sua carreira num show de aproximadamente 50 minutos – o suficiente para encher de emoções o público cativo e apaixonado. Há nova apresentação programada em Curitiba nesta terça-feira (09).

Risos e choros, mas todos de grande felicidade. Roberto abriu o espetáculo com “Emoções” e logo emendou “Como vai você e “Além do horizonte”. Mesmo que todos do teatro soubessem cantar cada sucesso, pareceu que em boa parte do tempo todos estavam atentos a ouvir o rei e não perder um só momento de voz e interpretação de Roberto. “Detalhes”, “Outra vez” e “Olha” despertaram memórias, amores e momentos especiais em cada um do público – em sua maioria cabecinhas brancas que aproveitavam cada minuto com toda a preciosidade do mundo.

Entre uma e outra canção, Roberto conversou com o público curitibano e revelou estar contente com o retorno a Curitiba. “Eu era um menino quando estive aqui da vez passada”, brincou o rei. Durante algumas vezes, o cantor teve a ajuda do coro da plateia, para continuar a canção. “Vamos finalizar essa juntos”, pediu em uma das vezes.

O show continuou com “Nossa Senhora”, o público acompanhou o rei e fez a oração ecoar por todo o teatro durante o refrão. “O calhambeque” mostrou toda potência da banda numa versão instrumental. Depois veio “Lady Laura” e “Sua estupidez”, Roberto fez questão de enfatizar que por ser um homem ético nunca vai poder dizer para quem fez a canção.

“Evidências”, “Esse cara sou eu” e “Como é grande o meu amor por você” derreteram corações. Por fim, em “Jesus Cristo”, o rei seguiu com seu rito consagrado e distribuiu rosas vermelhas e brancas ao público. Com todo cuidado, beijou cada uma. Jogou algumas mais para longe e entregou também de pertinho a quem estava na beira do palco.

A repórter da Tribuna, que escreve este texto, levou o melhor presente da noite para casa. A rosa vermelha entregue por Roberto Carlos, o Rei da Jovem Guarda. Quantas emoções, bicho!

Rosa dada por Roberto Carlos para a Editora Eloá Cruz, da Tribuna. Foto: Arquivo Pessoal.

